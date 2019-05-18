Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmalarını yapabilir.

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