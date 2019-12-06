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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 197 personel alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacak.

Aşçı, Bahçıvan, Bulaşıkçı, Çay ocakçı, Garson, Hizmetli, Pastacı, Memur ve Görsel Tasarımcı kadrolarına başvurular 7 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız 