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Sağlık Bakanlığına İç Kontrol Uzmanı alınacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, SSGDP kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde, COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlu, etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik merkez ve taşra birimlerinin süreçlerinin belirlenmesi, iş akışlarının çizilmesi konu çalışmalarında görevlendirilmek üzere tam gün çalışma esasıyla İç Kontrol Uzmanı istihdam edecek.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların 28 Haziran 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız