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Sağlık Bakanlığı 8.845 Sözleşmeli Personel alacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna
göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Adaylar tercihlerini, 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığının personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız