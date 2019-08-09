İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından 200 adet taşınmaz kiraya verilecek.

İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan, arsa, tarla, daire ve dükkan gibi niteliklere sahip gayrimenkullerin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Beyoğlu /İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilanlarına ulaşmak için tıklayınız