Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam” Bölümlerine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 2019 YKS sınavında geçerli taban puanı alan adaylar (2018 TYT puanı da geçerlidir) arasından ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

Adaylar, 24-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında (www.gsf.hacettepe.edu.tr) web sitesinden bilgisayar ortamında ön kayıt işlemlerini yapabilecekler.

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