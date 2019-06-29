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Diğer Duyurular

Hacettepe Üniversitesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınıyor

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam” Bölümlerine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 2019 YKS sınavında geçerli taban puanı alan adaylar (2018 TYT puanı da geçerlidir) arasından ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

Adaylar, 24-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında (www.gsf.hacettepe.edu.tr) web sitesinden bilgisayar ortamında ön kayıt işlemlerini yapabilecekler.

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