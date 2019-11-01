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Bükardı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere İtfaiye Eri alınacak.
Adaylar, 6 - 10 Ocak 2020 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilir. Adayların başvuru belgelerini Bükardı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Bükardı Belediyesi Başkanlığınca 15 Ocak 2020 günü saat 08:00’de başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır.
Personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız