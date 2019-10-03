Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez ve taşra teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların başvurularını 20 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/Ankara adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav; merkez teşkilatı için 21 - 22 Aralık 2019, taşra teşkilatı için 28 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

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