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BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez ve taşra teşkilatına yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların  başvurularını 20 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/Ankara adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav; merkez teşkilatı için 21 - 22 Aralık 2019, taşra teşkilatı için 28 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

BTK'nın personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız