Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait Beyazıt Mahallesi 1535 ada 7 nolu parselde bulunan 8 adet konut 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılacak.

İhale, 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Akyurt Belediye Başkanlığı ana hizmet binasının 4’üncü katında yer alan Meclis Toplantı Salonunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

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