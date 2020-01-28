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Ankara'da kamu konutları satışa çıkarıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan kamu konutları Kale Emlak Müdürlüğü tarafından satılacak.

İhale, Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile her konut için ayrı ayrı yapılacak.    

İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilecek. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.