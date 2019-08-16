Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Yakut Çarşısı içerisinde bulunan 29 adet dükkan 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 30 Eylül 2019 tarihinde saat 10:30'da Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binasında yapılacak.

İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edilmelidir.

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