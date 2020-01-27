2013 model Mercedes Axor icradan satılıktır (çoklu satış)

Örnek No: 25*
T.C.ÇATALCAİCRA DAİRESİ
2019/574 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/01/2020
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 (ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|190.000,00
|1
|%18
|34PNH03 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , axor 3340 B 8x4 Tipli , 45795700264474 Motor No'lu , NMB94331712128664 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 2013 MODEL 34 pnh 03 plakalı mercedes kamyon axor 3340 B 8x4 marka kamyon hasar kaydı yoktur. Şasi no. NMB94331712128664 MOTOR NO:45795700264474 elektrikli cam lar, üstyapı hardox damper özelleklerine sahiptir. Ön tampon koruyucu ezik, plakalık kırık, ön tampon çizik, ezik ve paslı, sol kapı ezik ve çizik, sağ basamak paslı, yakıt deposu ezik olduğu, kupasında ve üst yapısında muhtelif çizik, ezik ve paslanmalar mevcut. Aracın içikoltuk döşemesinin kumaş olduğu tespit edilmiştir. Aracın koltuk döşemesi, tavan, kapı döşemelerinin ve ön konsol yıpranmıştır. Aracın ön ve arka farlarının solmuş olduğu, aracın sağ üst sinyal, arka farlarının kırık olduğu,aracın lastiklerinin yanak ve dişleri %80 oranında yıpranmış, jantlar yıpranmış. Anahtar var ruhsat yok araç çalışır durumda 93.121 kmdedir.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|2
|650.000,00
|1
|%18
|34VGY22 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , ACTROS 1844 LS E5 Tipli , 457957c0284479 Motor No'lu , NMB94216212140173 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 34VGY22 plakalı kamyon Actros 1844 LS E5 marka beton pompasının tramer kayıtlarına göre 11 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. dorsesi beton pompa kasa özelliklerine sahiptir.Ön tamponu çizik ve kırık sol ön kapısı ezik, çizik ve paslı, ön panjur ve ön panelinde çizik, kupasında ve üst yapısında muhtelif çizik, ezik ve paslanmalar mevcut olduğu tespit edilmiştir. Aracın kaporta karoseri muhtelif yerlerinde, ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmalar mevcut, arka merdiven taşıyıcı şasenin paslı olduğu, üst yapının sökük durumda olduğu, üst yapının kollarında mafsalı sökülmüş, üst yapı bağlantı mafsalı yok, beton pompanın çalışmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Ön ve arka farlar solmuş, katalizör borusu delik ve katalizör ezik, arka şasede mafsal milinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. yakıt depo kapağının kırık ve depo ezik arka 2 dingil tekerleklerinin çamurlukları yok. İç koltuk döşemesi kumaş, koltuk döşemesi, tavan, kapı döşemelerinin ve ön konsolu yıpranmış aracın içkısmındaki sigorta kutu paneli sökülmüş, lastikler yanak ve dişleri %80 oranında yıpranmış jantlar yıpranmış anahtar ve ruhsat var. aku yok araç çalıştırılamamıştır. motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilememiştir.
Adalet Bakanlığı PersonelGenelMüdürlüğünün 23/03/2015 tarih 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
DİKKAT: AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİYLE ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI NEDENİYLE ARACIN EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL YOLLARDANFATURA KARŞILIĞI TEMİN EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI, SATIŞA ÇIKARTILAN ARACIN YEDİEMİNİN BULUNDUĞU ADRESTE YADA SATIŞ MAHALLİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN İHALEYE KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞ SONRASI OLABİLECEKMENFİİ DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTA SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|3
|170.000,00
|1
|%18
|34PNM03 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR4140 B 8x4 Tipli , 45795700264551 Motor No'lu , NMB943317121218602 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 34 PNM 03 plakalı araç mercedes kamyon axor 4140 B 8x4 marka komyon tramer kayıtlarına göre 1 adet kazaya karışmıştır. şasi numarası NMB94331712128602 motor no:45795700264551 beyaz renk elektrikli camlar, dorsesiz(üst yapı) özelliklerine sahiptir. Ön tampon paslı, sğ ön çamurluk kırık, sağ basamak ezik, sol basamak paslı, sol alt ayakkabılık kırık, sol kapı çizik ve ezik, sağ kapı çizik, ön panel çizik, kupasında muhtelif çizik, ezik ve paslanmalar mevcut, kaporta karoseri muhtelif yerlerinde, ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmalar var.katalizör borusu delik yakıt depo kapağı yok yakıt deposu ezik iç koltuk döşemesi kumaş, koltuk döşemesi tavan kapı döşemeleri ön konsol yapranmış ön cam ve sol yan ayna çatlak, sağ sinyal çatlak ön ve arka farları solmuş arka park farı yok lastikler yanak ve dişleri %80 yıpranmış jantlar yıpranmış sağ ön dingil çamurluğu kırık anahtar var ruhsat yok araç çalıştırılamadı, motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilemedi
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|4
|140.000,00
|1
|%18
|59FU268 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , ÇEKİCİ AXOR 1840 LS 4x2 Tipli , 457948C0298268 Motor No'lu , NMB37540812151362 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 59FU268 plakalı mercedes çekici tramer kayıtlarında 5 adet kazaya karıştığı tespit edilmiş 2 yataklı, dorsesiz üst yapı yok ön tampon çizik ve paslı, sağ basamak kırık, ön panjur ve ön panel çizik sağ ve sol kapı çizik kupasında çizik , ezik ve paslanmalar mevcut kaporta karoseri çizik ve ezik paslanmalar var. iç koltuk döşemesi kumaş, koltuk, tavan kapı ve ön konsol durum iyi, Adblue kapağı ve yakıt depo kapağı kırık ön ve arka farlar solmuş şanzıman arızalı lastikler %80 yıpranmış jantlar yıpranmış anahtar ruhsat var. motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilemedi.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|5
|140.000,00
|1
|%18
|59FU015 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 1840 LS 4x2 Tipli , 457948C0298044 Motor No'lu , NMB37540812151104 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 59FU015 plakalı çekici tramer kayıtlarında 1 adet kazaya karışmış, 2 yataklı, dorsesiz üst yapı yok. ön tampon çizik ve paslı , sağ ön kapı çizik, sol ön kapı ezik ve çizik, ön panjur çatlak, paslı ve ön panel çizik ve paslı, sağ arka çamurluk kırık, basamaklar kırık, kupasında ve üst yapısında muhtelif çizik, ezik ve paslanma var. kaporta karoseri ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmaların olduğu tespit edilmiştir. İç koltuk döşemesi kumaş, koltuk, tavan, kapı döşemeleri ve ön konsol yıpranmış katalizör borusu delik ön cam ve sol yan ayna çatlak, sağ sinyal çatlak ön ve arka farlar solmuş lastik yanak ve dişleri %80 yıpranmış jantlar yıpranmış anahtar ruhsat var. aku ve motor beyni yok araç çalıştırılamadı motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilemedi.
Adalet Bakanlığı PersonelGenelMüdürlüğünün 23/03/2015 tarih 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
DİKKAT: AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİYLE ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI NEDENİYLE ARACIN EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL YOLLARDANFATURA KARŞILIĞI TEMİN EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI, SATIŞA ÇIKARTILAN ARACIN YEDİEMİNİN BULUNDUĞU ADRESTE YADA SATIŞ MAHALLİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN İHALEYE KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞ SONRASI OLABİLECEKMENFİİ DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTA SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|6
|160.000,00
|1
|%18
|59fu289 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 1840 LS 4X2 Tipli , 457948C0297977 Motor No'lu , NMB37540812151157 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 59 FU 289 plakalı mercedes çekicitramer kaydında 6 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. 2 yataklı dorsesiz üst yapı yok kasa özelliklerine sahiptir. ön tampon ezik ve çizik sağ ve sol kapı çizik, sol ön çamurluk kırık, sağ ön çamurluk kırık, sol arka çamurluk kırık, ön panjur ve ön panel çizik basamaklar çizik kupasında çizikler var. kaporta karoseri muhtelf yerlerinde ufak çaplı çizik, ezik ve paslanma var. ön ve arka farları solmuş lastikler %80 yıpranmış jantlar yıpranmış anahtar ve ruhsat var aracın çalışmadığı motor aksamında herhangi bir problemin olup olmadığı tespit edilememiştir.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|7
|170.000,00
|1
|%18
|59PH496 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957C0312392 Motor No'lu , NMB94331712163379 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59PH496 plakalı kamyon tramer kayıtlarına göre 5 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. araç elektrikli camlı dorsesiz, aracın ön tamponu çizik ve paslı, sağ ön kapı çizik ve ezik, sol kapı ğezik, çizik ve paslı, ön panjur ve ön panel çizik, arka 2 dingile ait tekerleklerininin çamurluğu yok, sağ arka çamurluk kırık, basamaklar kırık, kupasında çizik, ezik ve paslanmalar var. Kaporta karoseri bölümünde ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmaların mevcut olduğu tespit edilmiştir. koltuk döşemesi kumaş, koltuk döşemesi, tavan, kapı döşemeleri ve ön konsol yıpranmış sağ alt yan ayna kırık, ön ve arka farları solmuş yakıt depo kapağ yok, katalizör ezik katalizör borusunda delik var. Lastikler %80 oranında yıpranmış jantlar yıpranmış kontak anahtar ve ruhsat yo, akü yok araç çalıştırılamadı motorda bir problem olup olmadığı tespit edilemedi.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|8
|250.000,00
|1
|%18
|59PG253 Plakalı , 2016 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957C0319711 Motor No'lu , NMB94331712169625 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59PG253 plakalı aracın tramer kaydında 4 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. elektrikli cam, dorsesiz sağ kapı ezik, çizik ve paslı, sol kapı çizik, ön tamponu çizik, panjur ve ön panel çizik, kupasında çizik, ezik ve paslanmalar var. iç döşeme kumaş döşeme, tavan, kapı döşemeleri ve ön konsolu yıpranmamış, yakıt deposu ezik sağ dikiz aynası ve yakıt depo kapağı kırık ön ve arka farları solmuş lastik yanak ve dişleri %80 yıpranmış jantlar yıpranmış Akü var araç çalışır durumda. motor aksamında problem olup olmadığı tespit edilemedi. 99.742 kmdedir.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|9
|190.000,00
|1
|%18
|59ZD431 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957c0288099 Motor No'lu , NMB94331712142855 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59ZD431 plakalı transmikser hasarlı olduğu tespit edilmiştir. tramer kaydında 19 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir.. eleketrikli cam, transmikser üst yapı özelliklerine sahip ön tamponu çizik, ezik ve paslı, sağ ve sol kapı çizik, ezik ve paslı, sol ve sağ basamak paslı, rüzgarlık kırık, ön panel çizik, kupasında çizik, ezik ve paslanmalar var. kaporta karoseri ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmalar var. Transmikserin sökülmüş olduğu tespit edildi.arka merdivenşasede paslanma var. iç koltuk döşeme kumaş sol alt ve sağ alt yan dikiz aynasının mevcut olmadığı, koltuk döşemesi kumaş döşeme tavan, kapı döşemeleri ve ön konsolu yıpranmış sol alt ve sağ alt dikiz aynası kırık aracın sol kapı kolu kırık arka dingil çamurluk yok yakıt depo kapağı kırık ve katalizörü ezik arka stop solmuş ön ve arka farlar solmuş lastik yanak ve dişleri%80 yıpranmış anahtar ruhsat var akü yok araç çalıştırılamadı motor aksamında problem olup olmadığı tespit edilemedi.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|10
|240.000,00
|1
|%18
|59ph313 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957C0312753 Motor No'lu , NMB94331712163273 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59 PH 313 plakalı kamyonun hasarlı olduğu tespit edilmiştir. tramer kaydında 1 adet kazaya karıştığı bildirilmiştir elektrikli camlar, üst yapının transmikser özelliklerine sahip olduğu, aracın ön tamponu çizikk ve paslı sağ ön kapı çizik, sol ön kapı ezik ve çizik, ön panjur çatlak, paslı ve ön panel çizik ve paslı, sağ arka çamurluk kırık, basamaklar kırık, kupasında ve üst yapısında muhtelif çizik, ezik ve paslanmalar var. Kaporta karoseri muhtelif yerlerinde, ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmaların mevcut olduğu, aracın üst yapısının sökülmüş olduğu, iç koltuk döşemesinin kumaş, aracın koltuk döşemesi tavan kapı döşemeleri ve ön konsolu yıpranmış olduğu tespit edilmiştir. Katalizör borusunun delik olduğu aracın ön cam ve sol yan ayna çatlak, sağ sinyal çatlak olduğu, aracın ön ve arka farlarının solmuş lastiklerinin yanak ve dişleri kullanımdan dolayı %80 oranında yıpranmış jantların yıpranmış olduğu tespit edilmiştir. Anahtar ruhsat var. aracın aküsü ve motor beyni yok, aracın çalışmadığı motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilememiştir.
Adalet Bakanlığı PersonelGenelMüdürlüğünün 23/03/2015 tarih 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
DİKKAT: AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİYLE ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI NEDENİYLE ARACIN EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL YOLLARDANFATURA KARŞILIĞI TEMİN EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI, SATIŞA ÇIKARTILAN ARACIN YEDİEMİNİN BULUNDUĞU ADRESTE YADA SATIŞ MAHALLİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN İHALEYE KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞ SONRASI OLABİLECEKMENFİİ DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTA SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|11
|650.000,00
|1
|%18
|59ZF385 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957C0288097 Motor No'lu , NMB94331712142939 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59 ZF 385 plakalı beton pompası tramer kaydında 7 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir.Elektirikli camlar, beton pompa üst yapı özelliklerine sahiptir. Ön tamponu ezik, çizik ve paslısağ ve sol basamaklar paslı, ön panjur ve ön panel ezik ve çizik, sağ ve sol kapı çizik kupasında ve üst yapısında çikiz ezik ve paslanmalar var. kaporta karoseri ufak çaplı çizik ezik ve paslanma var. aracın beton pompasının kamyondan ayrı olduğu ve sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. iç döşeme kumaş, tavan kapı döşemeleri ve ön konsolu yıpranmış. arka şaftı yok ve depo kapağı yok. Aracın koltuk döşemesi ve ön sislerinin olmadığı tespit edilmiştir. Ön ve arka farları solmuş aracın katalizör borusu delik lastikler kullanımdan dolayı %80 oranında yıpranmış jantlar yıpranmış sigorta kutusu yok, akü yok anahtar ruhsat var araç çalıştırılamadı. motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilememiştir.
Adalet Bakanlığı PersonelGenelMüdürlüğünün 23/03/2015 tarih 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
DİKKAT: AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİYLE ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI NEDENİYLE ARACIN EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL YOLLARDANFATURA KARŞILIĞI TEMİN EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI, SATIŞA ÇIKARTILAN ARACIN YEDİEMİNİN BULUNDUĞU ADRESTE YADA SATIŞ MAHALLİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN İHALEYE KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞ SONRASI OLABİLECEKMENFİİ DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTA SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR.
1.İhale Tarihi : 18/02/2020 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2020 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
İhale Yeri : KALEİÇİ MAH. DR. ÇEŞME CAD. NO:20/1 ( ÇAĞLAYAN PETROL ARKASI) ÇATALCA / İSTANBUL - ÜLKER YEDİEMİN OTOPARKI
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|12
|200.000,00
|1
|%18
|59zs267 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957C0290993 Motor No'lu , NMB94331712145551 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59 ZS 267 plakalı transmikser hasarlı olduğu tespit edilmiştir. aracın tramer kaydında 4 adet kazaya karıştığı bildirilmiştir. Elektirikli camlar, transmikser üst yapı özelliklerine sahiptir. Ön tampon ve ön tampon koruyucusu paslı, sağ kapı ezik, çizik ve paslı, ön panjur ve ön panel ezik ve çizik, basamaklar paslı ve sağ basamak kırık, sol kapı çizik, kupasında ve üst yapısında muhtelif çizik, ezik ve paslanmalar var. aracın kaporta karoseri ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmal var. Üst yapısının transmikserin sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. iç döşeme kumaş aracın koltuk döşemesi tavan kapı döşemeleri ve ön konsolu yıpranmış, ön camı çatlak ve sol alt dikiz aynası kırık, katalizörü ezik ve katalizör borusu delik, yakıt deposu ezik ve depo kapağı yok. aracın sol cam motoru arızalı ön sisleri yok. ön ve arka farlar solmuş lastikler yanak ve dişleri %80 oranında yıpranmış jantlar yıpranmış anahtar ruhsat var aracın motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilememiştir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.