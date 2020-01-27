2013 model Mercedes Axor icradan satılıktır (çoklu satış)

10

240.000,00

1

%18

59ph313 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , AXOR 4140 B 8x4 Tipli , 457957C0312753 Motor No'lu , NMB94331712163273 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 59 PH 313 plakalı kamyonun hasarlı olduğu tespit edilmiştir. tramer kaydında 1 adet kazaya karıştığı bildirilmiştir elektrikli camlar, üst yapının transmikser özelliklerine sahip olduğu, aracın ön tamponu çizikk ve paslı sağ ön kapı çizik, sol ön kapı ezik ve çizik, ön panjur çatlak, paslı ve ön panel çizik ve paslı, sağ arka çamurluk kırık, basamaklar kırık, kupasında ve üst yapısında muhtelif çizik, ezik ve paslanmalar var. Kaporta karoseri muhtelif yerlerinde, ufak çaplı çizik, ezik ve paslanmaların mevcut olduğu, aracın üst yapısının sökülmüş olduğu, iç koltuk döşemesinin kumaş, aracın koltuk döşemesi tavan kapı döşemeleri ve ön konsolu yıpranmış olduğu tespit edilmiştir. Katalizör borusunun delik olduğu aracın ön cam ve sol yan ayna çatlak, sağ sinyal çatlak olduğu, aracın ön ve arka farlarının solmuş lastiklerinin yanak ve dişleri kullanımdan dolayı %80 oranında yıpranmış jantların yıpranmış olduğu tespit edilmiştir. Anahtar ruhsat var. aracın aküsü ve motor beyni yok, aracın çalışmadığı motor aksamında bir problem olup olmadığı tespit edilememiştir.

Adalet Bakanlığı PersonelGenelMüdürlüğünün 23/03/2015 tarih 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

DİKKAT: AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİYLE ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI NEDENİYLE ARACIN EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL YOLLARDANFATURA KARŞILIĞI TEMİN EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAYACAĞI, SATIŞA ÇIKARTILAN ARACIN YEDİEMİNİN BULUNDUĞU ADRESTE YADA SATIŞ MAHALLİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN İHALEYE KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞ SONRASI OLABİLECEKMENFİİ DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTA SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR.