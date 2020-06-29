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REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI

Rekabet Kurumuna ait 14 adet araç satışa sunuldu

REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01171970
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yakıt : Benzin
Yayınlandığı Gazeteler
SABAH 13.06.2020
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SABAH 14.06.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Rekabet Kurumuna ait olup, Kurumun Ankara merkezinde bulunan aşağıda yazılı 14 (on dört) adet araç Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’ nin 21’ inci maddesi uyarınca, önce kapalı teklif zarfı alınmak ve bilahare açık artırma usulü ile ihale yoluyla satışa çıkarılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.06.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rekabet Kurumu İhale Komisyonunun huzurunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

REKABET KURUMUNDAN
ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Rekabet Kurumuna ait olup, Kurumun Ankara merkezinde bulunan aşağıda yazılı 14 (on dört) adet araç Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’ nin 21’ inci maddesi uyarınca, önce kapalı teklif zarfı alınmak ve bilahare açık artırma usulü ile ihale yoluyla satışa çıkarılmıştır.


SIRA NO
PLAKA NO
MODEL
MARKA/TİPİ
YAKIT TİPİ
MUHAMMEN BEDEL
(KDV Hariç)
1 06 YZF 01 1997 MERCEDES S320 LONG BENZİN 57.640,00 TL
2 06 DB 9101 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.785,00 TL
3 06 DB 9102 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.715,00 TL
4 06 DB 9103 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 57.500,00 TL
5 06 DB 9104 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 58.785,00 TL
6 06 DB 9105 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 57.500,00 TL
7 06 DB 9106 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 57.215,00 TL
8 06 DB 9107 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 52.715,00 TL
9 06 DB 9108 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 52.785,00 TL
10 06 DB 9109 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.642,00 TL
11 06 DB 9110 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.785,00 TL
12 06 DB 9111 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.215,00 TL
13 06 DB 9112 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.215,00 TL
14 06 DB 9113 2010 FLUENCE-PRİVİLAGE BENZİN 56.071,00 TL

2. İhale, Rekabet Kurumu İhale Komisyonunun huzurunda aşağıda belirtilen adreste 30.06.2020 Salı günü, saat 10.30’da yapılacaktır.
3. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihaleye ait şartnameyi Kurumun www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan Duyurular-İhale Duyuruları bölümünden temin edebileceklerdir.
4. İhale konusu araçlar, ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kurum merkez binasında görülebilecektir.
5. Son başvuru ihale tarih/saatine kadar olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adres: Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800/Ankara
Telefon: 0 312 291 44 44
Faks: 0 312 266 59 22
E-Posta: rek@rekabet.gov.tr

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