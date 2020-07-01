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VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 44 adet araç satışı yapılacaktır

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01172350
Şehir : Van / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler
VAN OLAY 17.06.2020
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VAN OLAY 24.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Edremit / VAN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINIR MAL SATIŞI İLANI

SATIŞI YAPILACAK ARACIN
CİNSİ MARKASI MODEL YILI PLAKA NO TİPİ ŞASE NO YAKIT CİNSİ BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ARACIN DURUMU
1. Otomobil Volkswagen 2014 34 JL 2754 3CC WVWZZZ3CZFE810100 Benzin Yıl-Ak Otopark 135.000,00 40.500,00 1.07.2020 09:30 Tamir ile kullanılır.
2. Otomobil Opel 2011 65 AAB 774 Insıgnıa 4DR EDT W0LGM5GB5B1166050 Benzin Yıl-Ak Otopark 75.000,00 22.500,00 1.07.2020 09:45 Tamir ile kullanılır.
3. Otomobil Chevrolet 2012 06 LNL 17 Cruze NB 1.6 LT KL1JF69E9CK725400 Benzin-lpg Yıl-Ak Otopark 55.000,00 16.500,00 1.07.2020 10:00 Tamir ile kullanılır.
4. Otomobil Bmw 2000 07 GDP 65 X54.4İA WBAFB310X0LG93596 Benzin-lpg Yıl-Ak Otopark 62.000,00 18.600,00 1.07.2020 10:15 Tamir ile kullanılır.
5. Otomobil Volkswagen 2011 06 BP 8152 Caravelle 2.0 Tdı WV2ZZZ7HZBH011957 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 75.000,00 22.500,00 1.07.2020 10:30 Tamir ile kullanılır.
6. Kamyonet-BB Van Volkswagen 2006 65 NN 776 Caddy Kombi 1.9 Tdi WV2ZZZ2KZ6X061737 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 32.000,00 9.600,00 1.07.2020 10:45 Tamir ile kullanılır.
7. Kamyonet-Panelvan Peugeot 2004 65 NE 079 Partner Kombivan VF3GCWJYB96964286 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 10.500,00 3.150,00 1.07.2020 11:00 Tamir ile kullanılır.
8. Kamyonet(Kapalı Kasa) Cıtroen 2011 42 J 5359 (A) Nemo VF7AB8HSCB8142556 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 32.000,00 9.600,00 1.07.2020 11:15 Tamir ile kullanılır.
9. Minibüs Volkswagen 2013 65 KA 083 Crafter (2EKE2) WV1ZZZ2EZD6031172 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 75.000,00 22.500,00 1.07.2020 11:30 Tamir ile kullanılır.
10. Kamyonet(Panelvan) Ford 2013 47 LJ 770 Pt2 NM0GXXTTPGDD27016 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 39.000,00 11.700,00 1.07.2020 13:30 Tamir ile kullanılır.
11. Minibüs Ford 2010 55 KP 998 FAA6 NM0XXXTTFX9K84715 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 32.000,00 9.600,00 1.07.2020 13:45 Tamir ile kullanılır.
12. Kamyonet(Kapalı Kasa) Ford 2007 65 FD 754 T. Connect Kombi NM0GXXTTPG6B59465 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 19.000,00 5.700,00 1.07.2020 14:00 Tamir ile kullanılır.
13. Kamyon (Açık Kasa) Ford 2009 33 NV 431 Ckm1 NM0H39TEDF8G70072 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 70.000,00 21.000,00 1.07.2020 14:15 Tamir ile kullanılır.
14. Kamyon (Açık Kasa) Ford 2005 65 DP 969 2524/D26H NM0B18TEDF5J44176 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 48.000,00 14.400,00 1.07.2020 14:30 Tamir ile kullanılır.
15. Kamyonet(Çift Kabinli) Ford 2013 34 KN 4419 FNB6 NM0NXXTTFNDD11920 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 41.000,00 12.300,00 1.07.2020 14:45 Tamir ile kullanılır.
16. Minibüs-CA Tek Katlı Ford 2010 34 GD 2668 Fac6 350L NM0XXXTTFX9E50555 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 32.000,00 9.600,00 1.07.2020 15:00 Tamir ile kullanılır.
17. Kamyonet(Kapalı Kasa) Ford 2006 34 VM 7762 Transit Connect NM0GXXTTPG5D47854 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 13.000,00 3.900,00 1.07.2020 15:15 Tamir ile kullanılır.
18. Kamyon (Açık Kasa) Mıtsubıshı 2000 65 EC 179 FE 659E6L NLTFE659E01140254 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 29.750,00 8.925,00 1.07.2020 15:30 Tamir ile kullanılır.
19. Kamyon Ford 1994 06 CDC 22 Cargo 2517 SFACCCDJDCPC92261 Motorin (Dizel) İl Sağlık Müdürlüğü 18.000,00 5.400,00 1.07.2020 15:45 Tamir ile kullanılır.
20. Kamyonet(Tenteli Kasa) Ford 2011 35 N 1597 FMB6 NM0FXXTTFFBY57717 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 41.000,00 12.300,00 1.07.2020 16:00 Tamir ile kullanılır.
21. Kamyonet(Kapalı Kasa) Ford 2005 65 EN 310 Transit Connet NM0GXXTTPG5P78335 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 14.750,00 4.425,00 1.07.2020 16:15 Tamir ile kullanılır.
22. Minibüs Renault 2003 80 DV 631 Master VF1FDCCL528231617 Motorin (Dizel) Tuşba Otopark 9.250,00 2.775,00 1.07.2020 16:30 Tamir ile kullanılır.
23. Minibüs Ford 2001 49 E 0952 Transit 350L WF0JXXTTFJ1J00062 Motorin (Dizel) Tuşba Otopark 8.500,00 2.550,00 1.07.2020 16:45 Tamir ile kullanılır.
24. Minibüs Ford 2004 05 FE 046 Transit Bus 350L NM0JXXTTFJ3J44548 Motorin (Dizel) Tuşba Otopark 13.500,00 4.050,00 2.07.2020 09:30 Tamir ile kullanılır.
25. Minibüs Mercedes-Benz 1998 44 DV 400 Sprınter 312D WDB9034721P762430 Motorin (Dizel) Tuşba Otopark 10.000,00 3.000,00 2.07.2020 09:45 Tamir ile kullanılır.
26. Kamyonet(Panelvan) Ford 2010 06 DA 3615 Transit NM0GXXTTPG9K06695 Motorin (Dizel) Tuşba Otopark 26.500,00 7.950,00 2.07.2020 10:00 Tamir ile kullanılır.
27. Minibüs Ford 2005 65 BA 117 Transit 430 ED NM0JXXTTFJ4S65242 Motorin (Dizel) Çağrı Otopak 16.000,00 4.800,00 2.07.2020 10:15 Tamir ile kullanılır.
28. Kamyonet(Panelvan) Ford 2005 04 P 1536 FACY NM0LXXTTFL5J28300 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 16.000,00 4.800,00 2.07.2020 10:30 Tamir ile kullanılır.
29. Minibüs-CA Tek Katlı Volkswagen 2001 27 ADJ 798 LT 35 LWB 2.5 WV1ZZZ2D1H015703 Motorin (Dizel) Güney Otopark 12.500,00 3.750,00 2.07.2020 10:45 Tamir ile kullanılır.
30. Minibüs Ford 2005 65 LA 096 Transit NM0JXXTTFJ4Y53733 Motorin (Dizel) Güney Otopark 13.000,00 3.900,00 2.07.2020 11:00 Tamir ile kullanılır.
31. Minibüs-CA Tek Katlı Ford 2002 65 FC 958 Transit Van 350 WF0LXXTTFL1D07974 Motorin (Dizel) Güney Otopark 11.000,00 3.300,00 2.07.2020 11:15 Tamir ile kullanılır.
32. Kamyonet (Kapalı Kasa) Volkswagen 2005 06 BV 8599 Caddy Kombi 1.9 Tdi WV2ZZZ2KZ5X080930 Motorin (Dizel) Güney Otopark 31.000,00 9.300,00 2.07.2020 11:30 Tamir ile kullanılır.
33. Kamyonet (Panelvan) Ford 2012 65 LE 174 PT2 NM0GXXTTPGBM09229 Motorin (Dizel) Güney Otopark 30.000,00 9.000,00 2.07.2020 13:30 Tamir ile kullanılır.
34. Kamyonet (Kapalı Kasa) Ford 2005 58 FK 002 Transit NM0LXXTTFL5P79025 Motorin (Dizel) Güney Otopark 15.000,00 4.500,00 2.07.2020 13:45 Tamir ile kullanılır.
35. Kamyonet (Kapalı Kasa) Ford 2011 16 HAU 59 PT2 NM0GXXTTPGBL46183 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 24.000,00 7.200,00 2.07.2020 14:00 Tamir ile kullanılır.
36. Kamyonet-BB Van Fıat 2004 42 ZL 926 223 NM422300007048653 Benzin-lpg Yıl-Ak Otopark 10.000,00 3.000,00 2.07.2020 14:15 Tamir ile kullanılır.
37. Minibüs-CA Tek Katlı Ford 2009 38 ZC 123 Transit 330 S NM0XXXTTFX9P85772 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 24.000,00 7.200,00 2.07.2020 14:30 Tamir ile kullanılır.
38. Otobüs-Ca Tek Katlı Mercedes-Benz 2008 34 DG 4893 Travego 17SHD NMB63201213245427 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 299.000,00 89.700,00 2.07.2020 14:45 Tamir ile kullanılır.
39. Minibüs Ford 2006 31 KHT 93 Transit Bus 430ED NM0JXXTTFJ5D39919 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 15.000,00 4.500,00 2.07.2020 15:00 Tamir ile kullanılır.
40. Kamyonet Ford 2007 65 AB 316 Transit 330 S NM0FXXTTFF6G54665 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 31.000,00 9.300,00 2.07.2020 15:15 Tamir ile kullanılır.
41. Minibüs Ford 2004 65 NH 546 350 L Van NM0LXXTTFL4G41338 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 12.750,00 3.825,00 2.07.2020 15:30 Tamir ile kullanılır.
42. Kamyonet (Kapalı Kasa) Fıat 2006 65 AF 415 Doblo Combi 1.4 BZ NM422300007110828 Benzin-lpg Yıl-Ak Otopark 16.000,00 4.800,00 2.07.2020 15:45 Tamir ile kullanılır.
43. Kamyonet Hyundaı 2007 34 ZF 3395 Starex Crdi Hy Klm NLJWVH7JP7Z080560 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 4.000,00 1.200,00 2.07.2020 16:00 Hurda durumda.
44. Kamyon (Açık Kasa) Ford 1986 43 KA 780 Cargo 1814 SFACCCDJDCFD68358 Motorin (Dizel) Yıl-Ak Otopark 6.000,00 1.800,00 2.07.2020 16:15 Hurda durumda.

1- Yukarıda 1'den 44. sıraya kadar olan taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Edremit / VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. (Covid-19 virüs ile mücadele kapsamında Dezenfekte ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni sağlanarak, maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.)

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Yukarıda 1'den 5. sıraya kadar olan araçların satış bedelleri üzerinden %1, 6'dan 42. sıraya kadar olan araçların satış bedelleri üzerinden %18 KDV alınacak olup her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.

5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.

6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7-Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan yukarıda 43'dan 44. sıraya kadar nitelikleri belirtilen hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrölü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmekte olup, aslının veya noter onaylı lisans örneğinin ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78

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