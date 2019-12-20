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DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Makine ikmal parkında bulunan ihtiyaç fazlası 76 adet araç satılacaktır

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01099148
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler
ÖZ DİYARBAKIR 11.12.2019
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ÖZ DİYARBAKIR 12.12.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan, ihtiyaç fazlası 76 adet araç 7 grup halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kat Encümen Toplantı Salonu Elazığ Bulvarı No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni


DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki listede bilgileri verilen Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan, ihtiyaç fazlası 76 adet araç 7 grup halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.
Bu işe ait şartname Belediyemize ait ; Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü Sahasında satış tarihinin Beş (5) gün öncesinden başlayarak mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

A MARKA CİNSİ ŞASE NO
A 1 STEYR TRAKTÖR T29514781
A 2 KANUNI VAN 54 MOTORSİKLET NMZVAN5406K080272
A 3 KANUNI VAN 54 MOTORSİKLET NMZVAN5406K080224
A 4 KANUNI VAN 54 MOTORSİKLET NMZVAN5406K080069

B MARKA CİNSİ ŞASE NO
B 1 CITROEN C5 OTOMOBİL VF7DCRFNF76379716
B 2 FIYAT TOFAŞ OTOMOBİL NM4131B40818918
B 3 FIYAT TOFAŞ OTOMOBİL NM4131B0000966438
B 4 FIYAT TOFAŞ OTOMOBİL NM441331B0000981514
B 5 MERCEDES OTOMOBİL vd846322817080150
B 6 MERCEDES OTOMOBİL vd846322817080112
B 7 NISSAN ALMERA OTOMOBİL SJNFAAN16U0115228
B 8 OPEL OMEGA OTOMOBİL woloooo26t1057560
B 9 RENAULT R 12 VARYANT OTOMOBİL VF1K17905TR526894

C MARKA CİNSİ ŞASE NO
C 1 FORD MİNİBÜS SFEXXDJVEXE09621
C 2 FORD MİNİBÜS SFAEXXDJVEXM23345
C 3 FORD MİNİBÜS SFAEXXDJVEXE087025
C 4 FORD MİNİBÜS SFAEXXDJVESM31648
C 5 FORD CENAZE ARACI SFALXXDJVLVE74549
C 6 FORD CENAZE ARACI SFALXXDJVLTS47930
C 7 MAZDA PIKAP KAMYONET JM7UFYOW5W0146303
C 8 ISUZU PIKAP KAMYONET 3AATFS54H27104716

D MARKA CİNSİ ŞASE NO
D 1 IVECO KAMYON NMSA706200TE13068
D 2 ISUZU KAMYON PNP-01294
D 3 BMC FATIH 170.25 SDT ASFALT YAMA 2300918
D 4 BMC FATİH 200.26.SDT ARAZOZ 6BT50109832
D 5 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510860
D 6 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510864
D 7 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON .0205110
D 8 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510859
D 9 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510883
D 10 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510874
D 11 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510875
D 12 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510879
D 13 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510853
D 14 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON O202520
D 15 BMC FATİH 200.26.SDT KAMYON 6BT-AA50116990
D 16 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON O202511
D 17 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 60T50510828
D 18 BMC FATİH 200.26.SDT ASFALT YAMA 204235
D 19 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON O202480
D 20 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON .0205102
D 21 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 1201066
D 22 BMC FATİH 220.26.SDT KAMYON 6BT-AA50117032
D 23 BMC PRO TANKER R0201509

E MARKA CİNSİ ŞASE NO
E 1 HYUNDAİ W170-3 LASTİKLİ EKSKAVATÖR EK0110531
E 2 JCB KAZICI 4CX KEPÇE 442/0029/04/938
E 3 JCB KAZICI 4CX KEPÇE SLP4CXFS3E0940921
E 4 JCB 456 LODER SLP456203E053AS33
E 5 KOMATSU WA 320 LODER R50259
E 6 KOMATSU WA 420 LODER 11603T632
E 7 KOMATSU WA 320 LODER R50310
E 8 KOMATSU WA 420 LODER 11604T633
E 9 KOMATSU WA 320 LODER R50155
E 10 KOMATSU WA 320 LODER R50118
E 11 KOMATSU WA 420 LODER 11554T-586
E 12 CATERPİLLER 950 F LODER 6LJ00018

F MARKA CİNSİ ŞASE NO
F 1 CATERPİLLER 120 GREYDRE 87V4150
F 2 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50579
F 3 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50490
F 4 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50580
F 5 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50879
F 6 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50775
F 7 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50679
F 8 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50680
F 9 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50878
F 10 MİTSUBİSHİ MG 530 GREYDER 4GA50489

G MARKA CİNSİ ŞASE NO
G 1 KOMATSU JV 100 SİLİNDİR J1021183
G 2 KOMATSU JV 100 SİLİNDİR J1021066
G 3 HAMM 2024 SİLİNDİR 43416
G 4 HAMM 2024 SİLİNDİR 43957
G 5 CATERPİLLER D8N DOZER 25147
G 6 CATERPİLLER D7G DOZER 4MNCX34
G 7 CATERPİLLER D7G DOZER 4MNCX66
G 8 CATERPİLLER D7G DOZER 4MNCX74
G 9 BİTELLİ FİNİŞER KÜÇÜK 980204
G 10 ŞEN_TES LOWBET 24H198410

  1. İDARENİN

  1. Adresi : Bağcılar Mahallesi Mehmet UZUN Caddesi Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü BAĞLAR/ DİYARBAKIR

  2. Telefon ve Faks No : 0501-121-21-21 --0412-252-14-15 – 0412 229 48 80

  3. Elektronik posta adresi(varsa) : ismailkoca@diyarbakir.bel.tr

  1. İHALE KONUSU İŞİN

  1. Niteliği : 76 Adet Aracın Satışı

  2. Yapılacağı yer : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kat Encümen Toplantı Salonu Elazığ Bulvarı No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR

  1. İHALENİN

  1. Yapılacağı yer - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kat Encümen Toplantı Salonu Elazığ Bulvarı No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR

  2. Tarihi ve saati : 24/12/2019 Salı A-B-C-D GRUBU Saatleri: 09:00 -09:30-10:30-14:00

  3. Tarihi ve saati: 25/12/2019 Çarşamba E-F-G GRUBU Saatleri: 09:00-10:00-11:00

  1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler :

  1. Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneği, tebligata esas ikametgah belgesi (6 ay içinde alınmış olacak),

  2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  3. Tüzel kişi olması halinde, 2019 yılı içinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4. Vekaleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekaletname ve vekaleten iştirak edenin imza beyanı,

  5. Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

  6. İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

g) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Diyarbakır mahkemeleri yetkilidir.

  1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ı) İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

  1. İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR :

  1. T.C. Vatandaşı olmak

  2. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

  3. İhaleye bizzat kendileri veya Kanuni vekilleri katılacaklardır.

  4. İhaleden men yasağı almamış olmak.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, 4.Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak A-B-C-D Grupları için 24/12/2019 Salı günü saat: 09:00-09:30-10:30-14:00 ‘a kadar E-F-G Grupları için 25/12/2019 09:00-10:00-11:00 ’ e kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Encümenine (İhale Komisyonuna) teslim edeceklerdir.

ARAÇLARIN CİNSİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİHİ GÜNÜ SAATİ
A GRUBU 9.800,00 TL 294,00 TL 24/12/2019 09:00
B GRUBU 255.800,00 TL 7.674,00 TL 24/12/2019 09:30
C GRUBU 51.200,00 TL 1.536,00 TL 24/12/2019 10:30
D GRUBU 310.400,00 TL 9.288,00 TL 24/12/2019 14:00
E GRUBU 1.216.000,00 TL 36.480,00 TL 25/12/2019 09:00
F GRUBU 986.000,00 TL 29.580,00 TL 25/12/2019 10:00
G GRUBU 972.400,00 TL 29.172,00 TL 25/12/2019 11:00


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