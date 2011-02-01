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İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul'da 97 adet otomobil icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01022884
Şehir : İstanbul / Sancaktepe
Yıl : 2018
Renk : Beyaz
Yakıt : Dizel
Vites : Manuel
Yayınlandığı Gazeteler
MİLLİYET 07.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2018/1374 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
75,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.07.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
06.08.2019 10:00
Satış Yeri
:
BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni


Örnek No: 25*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA DAİRESİ

2018/1374 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin ( Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü'nün 01/07/2019 tarih E.12724 sayılı yazıları gereği "Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi'e yapılacak satışların KDV'den istisna olduğu, Borçlunun kiraye vermek veya çeşitli şekilde işletmek amacıyla 31/12/2007 tarihinden sonra aktifine veya envanterine kaydettiği binek otomobillerin satışının 3.şahıslar yönünden %18 oran üzerinden KDV uygulanması gerektiğine dair yazısı")'a istinaden bedeli alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/07/2019

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL -

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

75.000,00

1

%18

34BDJ748 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M.JET 95HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2

62.000,00

1

%18

34BAL823 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , ÖN TAMPON , SOL ÖN FAR KIRIK , SOL ÖN ÇAMURLUK VE ÖN KAPUT KISMI HASARLI

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3

75.000,00

1

%18

34BDJ941 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M.JET 95HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

4

75.000,00

1

%18

34BDJ689 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M. JET 95 HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

5

75.000,00

1

%18

34BDJ765 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M. JET 95 HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

6

86.000,00

1

%18

34BAL754 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLİO TOUCH 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

7

130.000,00

1

%18

34BDL379 Plakalı , 2018 Model , SKODA Marka , YENİ OCTAVİA OPTİMAL 1,6 TDI 1 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

8

230.000,00

1

%18

34BDT282 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ Marka , C 200 COMFORT Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

9

77.000,00

1

%18

34BCT055 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , I20 1.4 CRDI STYLE Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

10

230.000,00

1

%18

34BDT263 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ Marka , C 200 D COMFORT Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

11

64.000,00

1

%18

34BAM324 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

12

75.000,00

1

%18

34BDJ946 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M.JET 95 HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

13

64.000,00

1

%18

34BAM348 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

14

75.000,00

1

%18

34BDJ954 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M.JET 95 HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

15

72.000,00

1

%18

34AJH521 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , EGEA COMFORT 1.6 M.JET 120 HP Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

16

75.000,00

1

%18

34BDJ652 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M.JET 95HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

17

90.000,00

1

%18

34AJH624 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , EGEA URBAN 1.3 M.JET 95 HP E5+ Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

18

90.000,00

1

%18

34AJH627 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , EGEA URBAN 1.3 M.JET 95 HP E5+ Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

19

60.000,00

1

%18

34SA3957 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

20

60.000,00

1

%18

34SA3942 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

21

60.000,00

1

%18

34SA3951 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

22

60.000,00

1

%18

34SA3960 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG. Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

23

60.000,00

1

%18

34SA3941 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG. Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

24

60.000,00

1

%18

34SA3940 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG. Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.

2.İhale Tarihi : 06/08/2019 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

25

60.000,00

1

%18

34SA3959 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG. Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

26

150.000,00

1

%18

34SA0459 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , TALİSMAN ICON 1.6 DCI EDC 160 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

27

135.000,00

1

%18

34SA0455 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , TALISMAN ICON 1.6 DCI EDC 130 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

28

55.000,00

1

%18

34RJ5837 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG. Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

29

55.000,00

1

%18

34RJ5985 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

30

55.000,00

1

%18

34RJ5845 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

31

77.000,00

1

%18

34PE9479 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBİANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

32

77.000,00

1

%18

34PE9478 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

33

72.000,00

1

%18

34PE9477 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Kısmi hasarları mevcuttur. arka bagaj kapağı ve sağ arka çamurluk kısmi hasarlı-sağ arka stop ve ön cam çatlak

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

34

77.000,00

1

%18

34pe9476 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

35

77.000,00

1

%18

34PE9475 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

36

77.000,00

1

%18

34PE9473 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

37

77.000,00

1

%18

34PE9471 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

38

77.000,00

1

%18

34PE9474 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

39

77.000,00

1

%18

34PE9472 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

40

77.000,00

1

%18

34PE9470 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

41

77.000,00

1

%18

34PE9480 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

42

60.000,00

1

%18

34PE9097 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ CLIO JOY 1.5 DCİ 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

43

77.000,00

1

%18

34PE9481 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

44

77.000,00

1

%18

34PE9482 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

45

77.000,00

1

%18

34PE9468 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , YENİ DUSTER AMBIANCE 4X4 1.5 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

46

80.000,00

1

%18

34PE1481 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , FOCUS MCA TREND X 4K 1.5L Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

47

55.000,00

1

%18

34PE1250 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

48

55.000,00

1

%18

34PE1256 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

49

80.000,00

1

%18

34PE0573 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , FOCUS MCA TREND X 4K 1.5L Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

50

55.000,00

1

%18

34NF9817 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , YENİ CLİO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

51

140.000,00

1

%18

34NF8741 Plakalı , 2015 Model , VOLVO Marka , S60 D 4 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.

2.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.

İhale Yeri : BACAR OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. VADİ SK. NO:10 SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

52

78.000,00

1

%18

34NF8760 Plakalı , 2015 Model , TOYOTA Marka , TOYOTA COROLLA S/D 1.4 D-4D TO Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

53

77.000,00

1

%18

34BFR288 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , İ20 1.4 CRDI STYLE D568 - C8 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

54

77.000,00

1

%18

34BFS055 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , I20 1.4 CRDI STYLE D568 - C8 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

55

77.000,00

1

%18

34BFR240 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , İ20 1.4 CRDI STYLE D568 - C8 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

56

77.000,00

1

%18

34BFR179 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , İ20 1.4 CRDI STYLE D568 - C8 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

57

112.000,00

1

%18

34BED530 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

58

112.000,00

1

%18

34BEH177 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

59

112.000,00

1

%18

34BEM232 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

60

112.000,00

1

%18

34BED658 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

61

112.000,00

1

%18

34BEH188 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

62

112.000,00

1

%18

34BEB449 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

63

86.000,00

1

%18

34BEH170 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO TOUCH 1.5 DCI EDC 90 BG 2 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

64

112.000,00

1

%18

34BEH191 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

65

112.000,00

1

%18

34BED588 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

66

112.000,00

1

%18

34BEB446 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

67

112.000,00

1

%18

34BEB439 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICN 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

68

112.000,00

1

%18

34BEB431 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

69

112.000,00

1

%18

34BED672 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

70

112.000,00

1

%18

34BEB492 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

71

112.000,00

1

%18

34BEB485 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

72

112.000,00

1

%18

34BEB469 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

73

112.000,00

1

%18

34BED665 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

74

112.000,00

1

%18

34BED543 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIO SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

75

112.000,00

1

%18

34BED569 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLIP SPORT TOURER ICON 1.5 DCI Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

76

86.000,00

1

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

34BEH170 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , CLİO TOUCH 1.5 DCİ EDC 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 24/07/2019 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.

2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 14:50 - 14:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

77

112.000,00

1

%18

34BEB477 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

78

75.000,00

1

%18

34BDJ929 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M. JET 95 HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

79

75.000,00

1

%18

34BDK224 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGA EASY 1.3 M. JET 95HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

80

75.000,00

1

%18

34BDK262 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , EGEA EASY 1.3 M. JET 95 HP E6 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

81

72.000,00

1

%18

34AJH564 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , EGEA COMFORT 1.5 M. JET 120 HP Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

82

72.000,00

1

%18

34AJH526 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , DOBLO PANAROMA EASY 1.5 105 M.JET Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

83

68.000,00

1

%18

34AAT873 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , POLO 1.4 TDI 75 PS TRENDLINE Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

84

55.000,00

1

%18

34SA0568 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

85

60.000,00

1

%18

34PE9238 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ CLIO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

86

60.000,00

1

%18

34PE9241 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , YENİ CLIO JOY 1.5 DCI 75 BG Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

87

58.000,00

1

%18

34NF8631 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , TOURNEO COURIER JOURNEY TREND Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

88

130.000,00

1

%18

34AJH470 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat var. 12.670 km

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

89

130.000,00

1

%18

34AJH473 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat var 27.265 km

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

90

130.000,00

1

%18

34AJH485 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

91

130.000,00

1

%18

34AJH477 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

92

130.000,00

1

%18

34AJH453 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

93

130.000,00

1

%18

34AJH487 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OCTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

94

130.000,00

1

%18

34AJH455 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

95

130.000,00

1

%18

34AJH476 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 13:50 - 13:55 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

96

130.000,00

1

%18

34AJH472 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

İhale Yeri : OSMANGAZİ MAH. KAVACIK CAD. ( STİLL ARSER YANI ) SANCAKTEPE/İSTANBUL

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

97

130.000,00

1

%18

34AJH469 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , OKTAVIA Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz

(İİK m.114/1, 114/3)


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