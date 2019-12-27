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BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bozova Belediyesine ait araçlar ihale usulüyle satılacaktır

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01101712
Şehir : Şanlıurfa / Bozova
Yayınlandığı Gazeteler
YENİURFA 16.12.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet araç satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozova Belediye Başkanlık makamında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK
TAŞINIR MALLAR

S.NO PLAKA MODELİ MARKASI MUHAMMEN BEDEL GEÇ. TEMİNAT İhale Usulü Tarihi Saati Fiili DURUMU
1 63 UE 570 1989 Leyland-minibüs 6.000,00 TL 180,00 TL Açık İhale 27.12.2019 10:00 Hurda
2 63 KL 110 2000 Megane 12.000,00 360,00 Açık İhale 27.12.2019 10:15 Kullanılabilir
3 63 UB 117 2000 Toros 5.000,00 150,00 Açık İhale 27.12.2019 10:30 Kullanılabilir
4 63 UE 935 2000 Mercedes-Çöp kamyonu 6.000,00 180,00 Açık İhale 27.12.2019 10:45 Hurda
5 63 UG 018 2010 Passat 28.000,00 840,00 Açık İhale 27.12.2019 11:00 Kullanılabilir
6 63 UF 164 2012 Tata 9.000,00 270,00 Açık İhale 27.12.2019 11:15 Kullanılabilir
7 63 KR 987 1994 Massey Ferguson 15.000,00 450,00 Açık İhale 27.12.2019 11:30 Kullanılabilir
8 63 UA 093 1998 Massey Ferguson 15.000,00 450,00 Açık İhale 27.12.2019 11:45 Kullanılabilir
9 63 UA 081 1998 Massey Ferguson 15.000,00 450,00 Açık İhale 27.12.2019 12:00 Kullanılabilir.
10 63 KL 375 1992 Otoyol 8.000,00 240,00 Açık İhale 27.12.2019 12:15 Hurda

Yukarıda Özellikleri belirtilen Taşınır malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile, Başkanlık Makamında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

  1. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

  2. Taşınır mal satışlarındaki %18 KDV dahil her türlü resim, harç ve vergi alıcıya aittir.

  3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ikametgah senedi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir Noterden tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  4. Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  5. Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

  6. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

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