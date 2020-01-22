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BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden araç satış ilanı

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : KAP751810
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : MERKEZEFENDİ MAH. / SEYİTNİZAM
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No:140/A, TOYA Plaza, Kat:5, Cevizlibağ, Zeytinburnu / İSTANBUL
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ SATIŞ İLANI

Aşağıda bilgileri yazılı araçlar, muhammen bedelin üzerinde yapılacak açık artırma ile satılacaktır. İstekliler, satış tarihi ve saatinde muhammen bedelin üzerindeki yazılı tekliflerini kapalı zarfta İhale Komisyonuna sunacaktır. Teklifler, İhale Komisyonunca açılıp okunduktan sonra açık artırmaya geçilecektir. Açık artırmada en yüksek teklifi verene araç satılacaktır.

Satışa çıkarılan araçlar, Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No:140/A, Cevizlibağ, Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde kâin TOYA Plaza’nın bahçesinde görülebilir.

Satış ihalesi, Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No:140/A, TOYA Plaza, Kat:5, Cevizlibağ, Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde kain Basın İlan Kurumu’nun Genel Kurul toplantı odasında yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu 2886 sayılı Kanun’a tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra
No		 Marka Model Plaka Mevcut Kilometre KDV Dâhil Muhammen Satış Bedeli (₺) Satış Tarihi ve Saati
1 Renault Megane III Privilege 1.5 DCI 110 EDC 2012 34 VY 9700 188.000 67,500 22.01.2020; 09.00
2 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 Comfortline 2012 34 VY 6241 169.500 74,050 22.01.2020; 09.20
3 Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive 2013 34 UE 0964 97.500 57,200 22.01.2020; 09.40
4 Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive 2013 34 UE 0977 129.000 54,500 22.01.2020; 10.00
5 Volkswagen Caddy Kombi 1.6 TDI 102 Comfortline 2012 34 UE 9692 166.500 66,100 22.01.2020; 10.20
6 Ford Transit 330 S Kamyonet 2003 34 BIK 23 118.700 26,000 22.01.2020; 10.40
7 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 Comfortline 2012 34 VY 8095 144.000 77,650 22.01.2020; 11.00
8 Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92 Exclusive 2013 34 UE 0978 164.500 51,450 22.01.2020; 11.20
9 Renault Fluence Privilege 1.5 DCI 105 2010 34 BIK 55 196.500 54,700 22.01.2020; 11.40

İLAN OLUNUR.

Ek: Fiyat Teklifi Mektubu Örneği

İlan ile İlgili Ekler
1- Teklif Formu.pdf

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