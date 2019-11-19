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TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Milli Emlak Daire Başkanlığı 70 adet araç satışı yapacaktır

TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077166
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler
ANTALYA EKSPRES 07.11.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Muratpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 09:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIŞ İLANI

SIRA NO DOSYA NO CİNSİ PLAKA ŞASE NO MARKA CİNSİ MODEL RENK Tahmin Edilen Bedel (KDV hariç) Geçici Teminat Miktarı İhale Tarihi İhale saati OTOPARK
1 7366 OTOMOBİL 07VS526 131A0188752 TOFAŞ-FIAT 131AB1 1986 Mavi 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 09.15 ZEYBEKOĞLU
2 8200 OTOMOBİL 20H2269 5039 RENAULT 12GTS 1983 KAHVERENGİ 3.000 ₺ 900 ₺ 19.11.2019 09.30 ZEYBEKOĞLU
3 8205 OTOMOBİL 07SE302 SFAXXDJBFHP67579 FORD 1.6 GL 1988 GRİ(GÜMÜŞ) 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 09.45 ZEYBEKOĞLU
4 9599. OTOMOBİL 16FH640 131A0104842 TOFAŞ-FIAT ŞAHİN 1983 MAVİ 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 10.00 ZEYBEKOĞLU
5 11885 OTOMOBİL 07ST405 MSTOFAŞTR09002281 TOFAŞ-FİAT TRO 1985 SARI 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 10.15 ZEYBEKOĞLU
6 12403 OTOBÜS 35AU4131 TR2405189 PEUGEOT J 9 1993 BEYAZ 1.000 ₺ 300 ₺ 19.11.2019 10.30 ZEYBEKOĞLU
7 14053 TRAKTÖR 63NR748 6K28C16116620619 FORD 5000 1968 MAVİ 5.500 ₺ 1.650 ₺ 19.11.2019 10.45 ZEYBEKOĞLU
8 14087 OTOMOBİL 07GE687 7727955 RENAULT R1330 1981 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 11.00 ZEYBEKOĞLU
9 14091 TRAKTÖR 07CET08 495625 FIAT 50C 1998 KIRMIZI 20.000 ₺ 6.000 ₺ 19.11.2019 11.15 ZEYBEKOĞLU
10 14095 KAMYONET 41KS725 NLJFD27APYZ021046 HYUNDAI H100 2000 BEYAZ 5.000 ₺ 1.500 ₺ 19.11.2019 11.30 ZEYBEKOĞLU
11 14099 OTOMOBİL 07AF589 131A0012409 TOFAŞ 131A 1977 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 11.45 ZEYBEKOĞLU
12 14118 OTOMOBİL 11EA876 131A10322208 TOFAŞ/GRİ DOĞAN 1988 GRİ 3.000 ₺ 900 ₺ 19.11.2019 12.00 ZEYBEKOĞLU
13 14293 OTOMOBİL 32FV176 SFAFXXDJBFJV79343 FORD TAUNUS 1989 SARI 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 14.15 ZEYBEKOĞLU
14 14389 OTOMOBİL 06YA3897 DT0FAŞ131A0152693 TOFAŞ/KIRMIZI DOĞAN 1985 GRİ 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 14.30 ZEYBEKOĞLU
15 14391 OTOMOBİL 07CSJ72 NM4131B0000591597 TOFAŞ/MAVİ DOĞAN 1992 MAVİ 4.000 ₺ 1.200 ₺ 19.11.2019 14.45 ZEYBEKOĞLU
16 9551 OTOMOBİL 42BY196 CTOFAŞ131A10366942 TOFAŞ ŞAHİN 1989 KIRMIZI 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 15.00 MAVİKENT
17 12323 OTOMOBİL 35DTK07 GBBFUS39439 FORD TAUNUS 1978 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 15.15 MAVİKENT
18 10335 KAMYONET 34DH7291 X9633020052070954 GAZ GST 2006 BEYAZ 10.750 ₺ 3.225 ₺ 19.11.2019 15.30 MAVİKENT
19 13357 KAMYONET 07GY965 WV2ZZZ2KZ8X013694 VOLKSWAGEN CADDY 1.9 2008 SİYAH 24.000 ₺ 7.200 ₺ 19.11.2019 15.45 MAVİKENT
20 13352 KAMYONET 07AGE68 VF1F40RP516735403 RENAULT EXPRESS 1998 BEYAZ 1.000 ₺ 300 ₺ 19.11.2019 16.00 MAVİKENT
21 13766 OTOBÜS 07BMR88 NLTBG659TX1007281 MİTSUBİSHİ BG659 1999 BEYAZ 7.000 ₺ 2.100 ₺ 19.11.2019 16.15 MAVİKENT
22 10409. OTOMOBİL 07BPV04 BG1062150258 MAZDA 323 1994 KIRMIZI 8.000 ₺ 2.400 ₺ 19.11.2019 16.30 TUNAHAN
23 10809. OTOMOBİL 42HV138 131A10359098 TOFAŞ ŞAHİN 1989 SARI 1.700 ₺ 510 ₺ 19.11.2019 16.45 TUNAHAN
24 11897 OTOMOBİL 38PK809 CTOFAŞ131A10450520 TOFAŞ ŞAHİN 1990 BEYAZ 3.500 ₺ 1.050 ₺ 20.11.2019 09.15 TUNAHAN
25 11901 OTOMOBİL 07ANE85 1ŞTOFAŞ131A0155682 TOFAŞ 131AB1 1985 KIRMZ. 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 09.30 TUNAHAN
26 11906 OTOMOBİL 35AJ3026 NM4131B0000597633 TOFAŞ KARTAL 1992 SARI 3.000 ₺ 900 ₺ 20.11.2019 09.45 TUNAHAN
27 11908 OTOMOBİL 07SH519 NM4131B0000574772 TOFAŞ ŞAHİN 1992 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 10.00 TUNAHAN
28 11909 OTOMOBİL 09ES137 TOFAŞ131A0055126 TOFAŞ 131A 1979 SARI 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 10.15 TUNAHAN
29 11914 OTOMOBİL 07S0435 131AF10376481 TOFAŞ KARTAL 1989 KIRMZ. 3.000 ₺ 900 ₺ 20.11.2019 10.30 TUNAHAN
30 11918 KAMYONET 07CKZ26 542117 W.WAGEN CADDY 1.9 1999 BEYAZ 5.000 ₺ 1.500 ₺ 20.11.2019 10.45 TUNAHAN
31 12150 OTOMOBİL 07BDY20 NM4131B0000503317 TOFAŞ 131BB54A 1991 SARI 3.000 ₺ 900 ₺ 20.11.2019 11.00 TUNAHAN
32 12151 OTOMOBİL 07AYM60 WDB2020181F083971 MERCEDES C180 1994 KIR. 13.000 ₺ 3.900 ₺ 20.11.2019 11.15 TUNAHAN
33 12153 OTOMOBİL 07CPT61 NM4124B0009021221 TOFAŞ SERÇE 1993 BEYAZ 3.000 ₺ 900 ₺ 20.11.2019 11.30 TUNAHAN
34 12154 OTOMOBİL 34VU0388 WF0LXXGKALRS93913 FORD ESKORT 1994 GRİ 5.000 ₺ 1.500 ₺ 20.11.2019 11.45 TUNAHAN
35 12155 OTOMOBİL 48R4663 NM4131B0000755109 TOFAŞ ŞAHİN 1993 KIRMIZI 3.250 ₺ 975 ₺ 20.11.2019 12.00 TUNAHAN
36 12157 OTOMOBİL 20ZA292 DTOFAŞ131A0208495 TOFAŞ DOĞAN 1986 MAVİ 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 14.00 TUNAHAN
37 12161 OTOMOBİL 07D7175 NM4131B0001043413 TOFAŞ ŞAHİN 1996 KIRMIZI 4.750 ₺ 1.425 ₺ 20.11.2019 14.15 TUNAHAN
38 12163 OTOMOBİL 07VE818 TMBAEA200R0801255 SKODA FAVORİT 1994 YEŞİL 5.250 ₺ 1.575 ₺ 20.11.2019 14.30 TUNAHAN
39 12550 OTOMOBİL 07EUC48 DTOFAŞ131A0201753 TOFAŞ/YEŞİL DOĞAN 1986 GRİ 2.750 ₺ 825 ₺ 20.11.2019 14.45 TUNAHAN
40 12557 OTOMOBİL 07EU772 131A0032494 TOFAŞ/MAVİ 131 1978 GRİ 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 15.00 TUNAHAN
41 12559 OTOMOBİL 16EHS73 W0L000067M1137597 OPEL/KIRMZ. OMEGA 1991 KIRMIZI 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 15.15 TUNAHAN
42 12560 OTOMOBİL 35ZNY63 SFAFXXDJBFHC58575 FORD/MAVİ TAUNUS 1987 MAVİ 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 15.30 TUNAHAN
43 12561 OTOMOBİL 32FA312 131A10306932 TOFAŞ/K.RENGİ 131 1988 K.RENGİ 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 15.45 TUNAHAN
44 12567 OTOMOBİL 07GU292 131AF10496318 TOFAŞ/BEYAZ KARTAL 1991 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 20.11.2019 16.00 TUNAHAN
45 12573 OTOMOBİL 03FA402 NM4131B0000658146 TOFAŞ/BEYAZ 131BB55B 1992 BEYAZ 3.500 ₺ 1.050 ₺ 20.11.2019 16.15 TUNAHAN
46 12574 KAMYONET 07HF716 TMK304BRE67766 M.BİSHİ/BEYAZ FE304 1996 BEYAZ 11.000 ₺ 3.300 ₺ 20.11.2019 16.30 TUNAHAN
47 12575 KAMYONET 27YF075 7103796 LEVENT/BEYAZ LEVENT 1997 BEYAZ 6.000 ₺ 1.800 ₺ 20.11.2019 16.45 TUNAHAN
48 12576 KAMYONET 07BEC12 JMY0NK140XP000850 M.BİSHİ/BEYAZ L200 1999 BEYAZ 9.000 ₺ 2.700 ₺ 21.11.2019 09.15 TUNAHAN
49 12577 KAMYONET 07S8729 KNETB24224K157865 KİA/BEYAZ PREGİO 3V 2004 BEYAZ 7.500 ₺ 2.250 ₺ 21.11.2019 09.30 TUNAHAN
50 12883 OTOMOBİL 07VD110 MSTOFAŞTR09009124 TOFAŞ/BEYAZ SERÇE 1990 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 09.45 TUNAHAN
51 12887 OTOMOBİL 06HP350 JF1GC8LD3XG082899 SUBARU/SİYAH İMPREZA 1999 SİYAH 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 10.00 TUNAHAN
52 12889 OTOMOBİL 07RT275 DTOFAŞ131A0089750 TOFAŞ/GRİ 131 1982 GRİ 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 10.15 TUNAHAN
53 12890 OTOMOBİL 07LP340 34S20030009VURMUH TOFAŞ/GRİ KARTAL SLX 1995 GRİ 4.000 ₺ 1.200 ₺ 21.11.2019 10.30 TUNAHAN
54 12891 OTOMOBİL 07L5271 NM417800006410991 FİAT/GRİ ALBEA 1.3MJ 2006 GRİ 12.500 ₺ 3.750 ₺ 21.11.2019 10.45 TUNAHAN
55 12895 OTOMOBİL 07AK939 SFAFXXDJBFJA71294 FORD/BEYAZ TAUNUS 1988 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 11.00 TUNAHAN
56 12896 OTOMOBİL 48FR103 1J4GZ78Y9RC167518 JEEP/SİYAH CHEROKE 1994 SİYAH 18.000 ₺ 5.400 ₺ 21.11.2019 11.15 TUNAHAN
57 12898 OTOMOBİL 07HA343 XTA210930L0641829 LADA/BEYAZ SAMARA 1990 BEYAZ 3.000 ₺ 900 ₺ 21.11.2019 11.30 TUNAHAN
58 12901 OTOMOBİL 07ZN048 VF3581E11F9444886 PEUGEOT/KIR. 305 1985 KIR. 4.000 ₺ 1.200 ₺ 21.11.2019 11.45 TUNAHAN
59 12903 OTOMOBİL 54NE749 ATOFAŞ131A10408562 TOFAŞ/SİYAH DOĞAN 1990 GRİ 3.000 ₺ 900 ₺ 21.11.2019 12.00 TUNAHAN
60 12906 OTOMOBİL 35KCZ54 1ŞTOFAŞ131A0110062 TOFAŞ/BEYAZ ŞAHİN 1983 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 14.00 TUNAHAN
61 11867 OTOMOBİL 07SC555 1089283 Renault R.1339 1990 Mavi 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 14.15 AKARYAKIT DEPOSU
62 14290 MOTOSİKLET 07KG771 KM4PF41A661204507 HYSOUNG RX125 2006 MAVİ 3.100 ₺ 930 ₺ 21.11.2019 14.30 ORMAN MD.
63 9540. OTOMOBİL 07BSS65 NM4131B0000925472 TOFAŞ DOĞAN 1994 BEYAZ 3.100 ₺ 930 ₺ 21.11.2019 14.45 MAVİKENT
64 12477 KAMYONET 38LL993 JM7SRY02300101251 MAZDA E2200 1998 GRİ 5.100 ₺ 1.530 ₺ 21.11.2019 15.00 MAVİKENT
65 12564 OTOMOBİL 07HT689 NM4131B0001067630 TOFAŞ/BEYAZ DOĞAN 1996 BEYAZ 7.000 ₺ 2.100 ₺ 21.11.2019 15.15 TUNAHAN
66 14322 OTOMOBİL 07S9925 WOLOZCF6951066160 OPEL VECTRA 2005 SİYAH 4.000 ₺ 1.200 ₺ 21.11.2019 15.30 A. DEVLET HST
67 11915 OTOMOBİL 07FL365 NM4131B0000858521 TOFAŞ DOĞAN SLX 1994 BEYAZ 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 15.45 TUNAHAN
68 12144 OTOMOBİL 07ES716 NM4131B0000812103 TOFAŞ DOĞAN SLX 1993 YEŞİL 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 16.00 TUNAHAN
69 12886 OTOMOBİL 07SU144 VF1B56L0217125148 RENAULT LAGUNA 1998 BEYAZ 9.000 ₺ 2.700 ₺ 21.11.2019 16.15 TUNAHAN
70 14704 OTOMOBİL 07FU150 907899 RENAULT R-1337 1983 SİYAH 1.700 ₺ 510 ₺ 21.11.2019 16.30 AKSU İLÇE TARIM

1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhale Odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi)
Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Araçlar ihale tarihinden bir gün önce mesai saatleri içerisinde yerinde gösterilecektir.
6- Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi, resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
7- Satışa sunulan araçların tescil işlemlerinin alıcı tarafından yaptırılması gerekmekte olup, tescil için alıcısına idaremizce satış belgesi verilecektir. Tescil işlemleri ve diğer masraflar alıcısı tarafından karşılanacaktır.
8-Satışa sunulan araçlar mevcut haliyle satışa sunulmuş olup, müşteri tarafından aracın hasarlı, kazalı vb durumlarından dolayı sonradan idareye iade veya ayıplı mal satışı olarak indirim talebinde bulunamaz.
9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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