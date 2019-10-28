Ankara'da 36 adet araç icradan satılıktır

T.C.
ANKARA
12. İCRA DAİRESİ
2018/235 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 10:10 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 10:10 - 10:20 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|55.000,00
|1
|%18
|34 RJ 6445 Plakalı, 2016 Model, RENAULT Marka, YENİ SYMBOL JOY 1.5 DCİ (90BG) Tipli VF14SRCL455844810 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Aracın ruhsatının olmadığı görülmüştür. Aracın muhtelif yerlerinde taş izleri ve çizikler mevcuttur. Aracın ön panjurun sol mavi nikelajında ezilme olduğu, sağ ön teker tasının kenarında kırıklar olduğu, sürücü paspasının yırtık olduğu ve arka tamponun sol köşesinde sürtünme izleri tespit edilmiştir.Aracın lastiklerinin 185/65 R15 (2016 Yılı, 15.Hafta) kullanılabilir durumda olduğu görülmüştür. Aracın oto teybi ile stepnesinin yerinde olduğu ve döşemelerin kirli olduğu görülmüştür. Aracın kontak anahtarı mevcut olup, araç çalıştırılmış ve motor, şanzıman ve elektrik aksamlarına ilişkin olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|2
|52.000,00
|1
|%18
|34NF7461 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , YENİ CLİO JOY 1.5 DCİ (75 BG) Tipli, VF15R040H53852912 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut değildir. Aracın muhtelif yerlerinde sürtünme, taş izleri ve çizikler mevcuttur. Aracın ön tamponunda ve motor kaputunda taş izleri ile ön tamponun sağ alt köşesinde sürtünme izleri, sağ arka kapı ortasında küçük çöküntü ve sol ön çamurluğun üst kısmında kırılma tespit edilmiştir. Aracın lastiklerinin 185/65 R15 kullanılabilir durumda olduğu görülmüştür. Aracın oto teybinin yerinde ve döşemelerin kirli olduğu görülmüştür. Aracın kontak anahtarı olmadığından araç çalıştırılamamış olup, kilometre, motor, şanzıman ve elektrik aksamlarının durumu hakkında yorum yapılamamıştır. Ayrıntılı bilgi dosyada mevcuttur.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 10:50 - 11:00 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 10:50 - 11:00 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|3
|60.000,00
|1
|%18
|34AAY224 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , CLİO SPORT TOURER JOY 1.5 DCİ Tipli , VF17R040H57997966 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut değildir. Aracın muhtelif yerlerinde taş izleri ve çizikler mevcuttur. Aracın ön tamponun sağ köşesinde hafif sürtünme izleri, sağ ön teker tasının kırık olduğu ve sol arka teker tasında küçük kırıklar tespit edilmiştir. Aracın lastiklerinin 195/55 R16 kullanılabilir durumda olduğu görülmüştür. Aracın oto teybinin yerinde ve döşemelerin kirli olduğu görülmüştür. Aracın kontak anahtarı olmadığından araç çalıştırılamamış olup, kilometre, motor, şanzıman ve elektrik aksamlarının durumu hakkında yorum yapılamamıştır. Ayrıntılı bilgi dosyamızda mevcuttur.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 11:10 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 11:10 - 11:20 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|4
|64.000,00
|1
|%18
|34AAZ079 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , K9KC612R423840 Motor No'lu , VF17R040H57469914 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , CLİO MODEL 48546 KM de 4+1 koltuk sayılı aracın sağ arka kapısı üzerinde hafif çizikler, jant kapaklarında çizikler bulunmaktadır. Tamponlarda sürtme izleri ve boya çatlakları mevcuttur. Araç Clio Sport Tourer Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Bagaj havuzu arka koltukların üzerindedir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|5
|43.000,00
|1
|%18
|34RJ6272 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612D361339 Motor No'lu , VF14SRCL456132493 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Sağ arka çamurluk ve sağ arka kapı boyalı, sağ ön kapı değişmiş. Ön kaput ucunda çok hafif işlem var. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemeler oldukça kirli durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır.145610 km de dir.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|6
|47.000,00
|1
|%18
|34NF1736 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , D4FF732F347645 Motor No'lu , VF14SRAG953464506 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi , SYMBOL MODEL 21176 KM de 4+1 koltuk sayılı aracın sağ ön çamurlukta darbe nedeniyle göçük oluşmuştur. Sol ön çamurlukta hafif göçük var.Ön kaputta dalgalı yapı var.Tamponlarda ve sağ arka çamurlukta sürtme izleri mevcut.Jantlarda paslanmalar var. Jant kapakları yoktur.Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır. Motorda arıza lambası yanmaktadır.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 12:10 - 12:20 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 12:10 - 12:20 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|7
|62.000,00
|1
|%18
|34RJ0710 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO Tipli , K9KC612R402575 Motor No'lu , VF17R040H55574934 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Beyaz , Sağ arka çamurlukta hafif sürtme izi, tamponlarda hafif boya atmaları, jant kapaklarında çizikler mevcuttur.Araçta boya yok, kaporta iyi durumdadır. Araç Clio Sport Tourer Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Ön göğüs (Dashboard) üzerinde 10 cm uzunluğunda düz çizgi şeklinde çizik bulunmaktadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. 30666 km de dir.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 13:40 - 13:50 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 13:40 - 13:50 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|8
|70.000,00
|1
|%18
|34NF6216 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , FLUENCE Tipli , K9KN837D203740 Motor No'lu , VF1LZLF0E53224431 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Ön kaputta lokal boya vardır. Sol ön çamurlukta boya çatlağı ve sağ ön kapı kolunda boya atması var. Tamponlarda sürtme izleri ve boya çatlakları mevcut. Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Araç Touch paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın gösterge ekranında motora bakım yapılması gerektiğiyle ilgili uyarı bulunmaktadır.96569 km de dir.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|9
|47.000,00
|1
|%18
|34NF1723 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , D4FF732F347418 Motor No'lu , VF14SRAG953464517 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi , SYMBOL MODEL 19047 KM de 4+1 koltuk sayılı aracın sağ ön çamurluk darbeli/ezik/hasarlı, arka çamurluklar üzerinde sürtme izleri var. Sol arka kapı üzerinde çizikler var. Sol ön çamurlukta ve ön kaputta dalgalı yapı var. Tamponlarda sürtme izleri mevcut. Jantlar paslanmalar var. Jant kapakları yoktur. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standar özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş olduğu gözlenmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|10
|70.000,00
|1
|%18
|34NF6214 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , FULENCE Tipli , VF1LZLF0E53224122 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Tamponlarda sürtme izleri ve çizikler mevcut.Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Araç Touch paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Aracın kapısı açılamadığından motor ve şanzıman görülememiş ve bunlar hakkında yorum yapılamamıştır.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 14:40 - 14:50 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 14:40 - 14:50 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|11
|63.000,00
|1
|%18
|34AAY677 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , K9KC612R427601 Motor No'lu , VF17R040H57997958 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Beyaz , CLİO MODEL 51708 KM de 4+1 koltuk sayılı aracın sol arka kapı üzerinde 2 cm boyunda sürtme izi, sağ arka kapı üzerinde 10 cm boyunda göçük var. Tamponlarda sürtme izleri mevcut. Araç Clio Sport Tourer Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Koltuklarda sigara yanıkları, tavanda lekelenmeler mevcuttur. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir.
1.İhale Tarihi : 06/12/2019 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
2.İhale Tarihi : 27/12/2019 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|12
|65.000,00
|1
|%18
|34SA6224 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF Tipli , CXX318718 Motor No'lu , WVWZZZAUZHP071405 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Siyah , Araç sağ tarafından darbe alarak hasarlanmıştır. Araçtaki tavan ve koltuk hava yastıkları açılmıştır. Sağ direkler darbe almıştır. Sağ marşpiye darbe alarak hasarlanmıştır.Aracın sağ iki kapısı ciddi şekilde darbe alarak hasarlanmıştır. Aracın ön kaputu hafif bir darbe alarak eğilmiştir. Sağ ön far grubu ve ön ızgara çatlamıştır. Ön tampon sağ taraf hasarlı.Aracın geriye kalan aksamları genel olarak iyi durumdadır.Aracın plakaları araç üzerinde değildir.Aracın kapıları açılmadığından detaylı iç inceleme yapılamamıştır. Aracın yan perde hava yastıkları ve koltuk hava yastıkları açılmıştır. Vites topuzu kapama plastiği yerinden çıkmıştır. Aracın motorunun iyi durumda olduğu, herhangi bir darbeye maruz kalmadığı görülmüş ancak çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.Motor, şanzıman ve elektronik aksamlar hakkında yorum yapılamamıştır. 25.000 TL ile 35.000 TL arasında masrafının olduğu, araç tamiri sonrasında hasar kaydı çıkacağından aracın 2. el değerinin düşeceği hususları göz önüne alınarak değer tespiti yapılmıştır.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|13
|55.000,00
|1
|%18
|34SA6041 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF Tipli , CXX707144 Motor No'lu , WVWZZZAUZHP071843 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Siyah , Araç önden darbe alarak ciddi şekilde hasarlanmıştır. Araçtaki tüm hava yastıkları açılmıştır. Ön kaput, sağ ön çamurluk, ön tampon, radyatör, tampon demiri, ön farlar ağır hasar almıştır.Ön cam çatlamış vaziyettedir. Aracın geriye kalan aksamları genel olarak iyi durumdadır. Araç plakaları araç üzerinde değildir. Aracın camları uzun süre açık kaldığından araç içerisi oldukça kirlenmiş ve kir tabakası oluşmuştur. Vites topuzu kapama plastiği yerinden sökülmüştür.Aracın motor bloğunda çatlaklar oluşmuştur. Radyatör ve bağlantıları, motor kulakları, motor muhafaza, sağ şasi ucu vs hasar görmüştür.aracın yaklaşık 35.000 TL ile 45.000 TL arasında masrafının olduğu, araç tamiri sonrasında hasar kaydı çıkacağından aracın 2. el değerinin düşeceği hususları göz önüne alınarak değer tespiti yapılmıştır.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|14
|98.000,00
|1
|%18
|34AJE080 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , FOCUS 3 Tipli , WF04XXGCC4HK11245 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Beyaz , Focus III MCA Trend X 1.5 TDCI Ford Araç 32.983 KM'dedir. Aracın kaporta kısmının muhtelif yerlerinde sürtünme, taş izleri ve çizikler mevcuttur. Aracın motor kaputunun sağ uç kısmında ve sağ ön çamurluk ağzında çöküntü olduğu, ön tamponun sağ kısmında sürtünme izleri ve boya soyulması tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut olup, şanzıman ve elektrik akasmlarında olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Aracın oto teybi ve stepnesi mevcut olup, döşemelerin kirli olduğu görülmüştür. Aracın lastikleri 205/55/R16(2017 Yılı, 39. Hafta) kullanılabilir durumdadır.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 10:40 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 10:40 - 10:50 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|15
|50.000,00
|1
|%18
|34RJ6271 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612D360843 Motor No'lu , VF14SRCL456132460 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Arka tamponda rötuş izleri vardır. Tamponlarda sürtme izleri mevcut. Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi genel olarak iyi durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır.Araç 106015 km de dir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|16
|53.000,00
|1
|%18
|34RJ6377 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612D360931 Motor No'lu , VF14SRCL455850278 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Araç arkadan darbe almış, bagaj içi ezilmiş. Tamponlarda sürtme izleri ve boya atmaları var. Sağ ön kapı açılırken sağ ön çamurluğa sürterek ses yapıyor. Sağ arka çamurluk boyalı, sol arka çamurluk üzerinde 10 cm boyunda derin çizik var. Sürücü kapısı altı marşpiye hasarlanmış ve paslanmış. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi genel olarak iyi durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Araç 58522 kmdedir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 11:20 - 11:30 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 11:20 - 11:30 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|17
|52.000,00
|1
|%18
|34RJ6374 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612D359236 Motor No'lu , VF14SRCL455850280 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Sağ ön, sol arka ve sol ön çamurluklar boyalıdır. Tamponlarda sürtme izleri var. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi genel olarak kirli durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır. 64035 km de dir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 11:40 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 11:40 - 11:50 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|18
|47.000,00
|1
|%18
|34NF1861 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , D4FF732F347644 Motor No'lu , VF14SRAG953464495 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi , Sağ ön çamurluk darbeli/ezik/hasarlı, ön tampon kırık, sis farları yok/eksik.Ön kaputta dalgalı yapı var. Sağ ön kapı açılırken sağ ön çamurluğa sürterek ses yapıyor. Sol arka çamurluk lokal olarak boyalı. Sağ arka çamurluk üzerinde sürtme izi var. Jantlarda paslanmalar var. Jant kapakları yoktur. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.Araç içi genel olarak iyi durumdadırAraç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır. Araç 19814 km de dir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 12:00 - 12:10 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 12:00 - 12:10 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|19
|62.000,00
|1
|%18
|34AAY213 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , K9KC612R427603 Motor No'lu , VF17R040H57997959 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Beyaz , CLİO MODEL 62699 KM de 4+1 koltuk sayılı aracın sol arka çamurluk boyalıdır. Ön tampon sal tarafı hafif hasarlıdır, ön sol far yuvasından bir miktar dışarıda durmaktadır. tamponlarda sürtme izleri ve boya çatlakları mevcut. Sağ arka jant kapağı kırık, sağ dikiz ayna dış kısmı hafif sürtmüş vaziyettedir. Araç Clio Sport Tourer Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Ön göğüs(Dashboard) üzerinde 10 cm uzunluğunda düz çizgi şeklinde çizik bulunmaktadır.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 13:30 - 13:40 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 13:30 - 13:40 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|20
|130.000,00
|1
|%18
|34NF6048 Plakalı , 2015 Model , VOLVO Marka , S60 Tipli , D4162T3267261 Motor No'lu , YV1FS84ABF2366094 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz ,Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Plakalar araç içerisindedir. Fren disklerinde paslanmalar mevcut. Koltuklar ve iç mekan bej renginde deriden mamuldür. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir.Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Araç56481 km de dir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 13:50 - 14:00 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 13:50 - 14:00 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|21
|54.000,00
|1
|%18
|34RJ6378 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612R407188 Motor No'lu , VF14SRCL456022537 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Sağ arka çamurluk lokal boyalı. Tamponlarda sürtme izleri ve boya atmaları var. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi genel olarak iyi durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları var. 56690 km de dir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 14:10 - 14:20 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 14:10 - 14:20 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|22
|70.000,00
|1
|%18
|34NF6217 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , FLUENCE Tipli , K9KN837D205108 Motor No'lu , VF1LZLF0E53224401 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Sağ arka çamurluk üzerinde 8 cm uzunluğunda derin çizik mevcut. Tamponlarda sürtme izleri ve çizikler mevcut. Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Boyalı parça bulunmamaktadır. Araç Touch paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir.Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. yaklaşık 100.000 km de dir.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|23
|50.000,00
|1
|%18
|34NF4344 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , CİLO Tipli , D4FD740FA63708 Motor No'lu , VF15R0G0H53117324 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , Arka tekerleklerin jant kapağı mevcut değil.Tamponlarda sürtme izleri ve boya çatlakları mevcut.Kaporta genel olarak iyi durumda. Araç Clio Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir.Araç çalıştırılamadığı için motor, şanzıman ve elektronik aksamlar hakkında yorum yapılamamıştır. Ancak aracın iyi durumda olduğu kanaati oluşmuştur.
1.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 14:50 - 15:00 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 14:50 - 15:00 arası.
İhale Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|24
|53.000,00
|1
|%18
|34NF4348 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , CLİO Tipli , D4FD740FA72875 Motor No'lu , VF15R0G0H53117320 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , Ön ve arka tamponlarda derin sürtme izleri var. Ön tampon ile sol ön çamurluk birleşim noktasında açıklık var. Sağ ön kapı üzerinde sürtme izleri mevcut. Araç Clio Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir.Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorun bakımının yapılması gerektiğiyle ilgili bakım lambası yanmaktadır.29030 km de dir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|25
|97.000,00
|1
|%18
|34AJE078 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , Focus MCA Trend X 1.5 TDCI Tipli , WF04XXGCC4HK04274 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Beyaz , Focus MCA Trend X 1.5 TDCI Ford Araç 33.779 KM'dedir. Aracın kaporta kısmının muhtelif yerlerinde sürtünme, taş izleri ve çizikler mevcuttur. Aracın ön tamponun sağ kısmında bulunan çeki demiri kapağının olmadığı ve yerinde sürtünme izleri olduğu, sağ arka çamurluk ağzında taş izleri ve sol arka çamurluk ağzında küçük çöküntü tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut olup, şanzıman ve elektrik akasmlarında olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Aracın oto teybi ve stepnesi mevcut olup, döşemelerin kirli olduğu görülmüştür. Aracın lastikleri 205/55/R16(2017 Yılı, 30. Hafta) kullanılabilir durumdadır.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|26
|62.000,00
|1
|%18
|34RJ0711 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO Tipli , K9KC612R402760 Motor No'lu , VF17R040H55574935 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Beyaz , Araçta boya yok, kaporta iyi durumdadır. Araç Clio Sport Tourer Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir.Ön göğüs (Dashboard) üzerinde 10 cm uzunluğunda düz çizgi şeklinde çizik bulunmaktadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motor bakım uyarı lambası yanmaktadır. Motorda yağ kaçakları vardır.40440 km de dir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 10:40 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 10:40 - 10:50 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|27
|47.000,00
|1
|%18
|34NF1862 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , D4FF732F345351 Motor No'lu , VF14SRAG953464509 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi , Sağ ön çamurluk darbeli/ezik/hasarlı, sol ön çamurluk hafif darbeli/ezik vaziyettedir. Ön kaputta dalgalı yapı var. Sağ ve sol arka çamurluklarda sürtme izleri var. Tamponlarda sürtme izleri ve boya atmaları mevcut. Jantlarda paslanmalar var. Jant kapakları yoktur. Bagaj kapağı üzerinde çizikler var. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi iyi durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır. Araç23108 km dedir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|28
|51.000,00
|1
|%18
|34RJ6375 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612D361444 Motor No'lu , VF14SRCL455850277 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Sol arka kapı değişmiş, sol arka direkler işlemli, sol arka ve sağ arka çamurlukta boya var.Sağ arka çamurluk ve ön tamponda sürtme izleri var. Sağ ön kapı altına denk gelen marşpiyede 5 cm uzunluğunda göçük ve paslanma var. Jant kapakları uç kısımları hafif hasarlı. Sol ön çamurlukta dalgalı yapı var, ön tampon ve sol ön çamurluk birleşiminde açıklık var. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi genel olarak hafif kirli durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır. 49656 km de dir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 11:20 - 11:30 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 11:20 - 11:30 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|29
|56.000,00
|
|1
|%18
|34RJ6441 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , Yeni Symbol Joy 1ç5 DCI (90 BG) Tipli , VF14SRCL455844811 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Yeni Symbol Joy 1.5 DCI(90 BG) Araç 12.800 KM'dedir. Aracın kaporta kısmının muhtelif yerlerinde sürtünme, taş izleri ve çizikler mevcuttur. Aracın ön ve arka tamponunda, çamurluk ağızlarında ve sol ön kapı açma kolu üzerinde taş izleri tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut olup, şanzıman ve elektrik akasmlarında olumsuz bir durum gözlemlenmemiştir. Aracın oto teybi döşemelerin kirli olduğu görülmüştür. Aracın lastikleri 185/65/R15(2016 Yılı, 15. Hafta) kullanılabilir durumdadır.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 11:40 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 11:40 - 11:50 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|30
|70.000,00
|1
|%18
|34NF6212 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , FLUENCE TOUCH Tipli , K9KN837D207039 Motor No'lu , VF1LZLF0E53346471 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Sağ arka kapı üzerinde 7 cm uzunluğunda çizik mevcut. Tamponlarda sürtme izleri ve çizikler mevcut. Yan çıtalar üzerinde boya atmaları var. Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Boyalı parça bulunmamaktadır. Sağ ön jant ucu hasarlıdır.Araç Touch paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın gösterge ekranında motora bakım yapılması gerektiğiyle ilgili uyarı bulunmaktadır. Araç 96268 km dedir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 12:00 - 12:10 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 12:00 - 12:10 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|31
|55.000,00
|1
|%18
|34NF5508 Plakalı , 2015 Model , DACIA Marka , LODGY Tipli , K9KC612D288940 Motor No'lu , UU1JSDCL552947347 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Rengi Beyaz , Sağ ön çamurluk, sağ arka kapı ve sağ arka çamurlukta boya var.Sol arka kapı altı marşpiye içe göçmüş (25 cm).Tamponlarda sürtme izleri var. Araç Lodgy Laureate paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve hafif derecede yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları vardır.Araç 114.857 km dedir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 13:30 - 13:40 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 13:30 - 13:40 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|32
|50.000,00
|1
|%18
|34RJ6273 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612D357486 Motor No'lu , VF14SRCL456132471 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Tamponlarda boya atmaları var. Kaporta genel olarak iyi durumdadır. Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.Araç içi genel olarak iyi durumdadır. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları bulunmaktadır. 122076 km de dir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 13:50 - 14:00 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 13:50 - 14:00 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|33
|60.000,00
|1
|%18
|34TB6094 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , CLİO Tipli , K9KC612R400171 Motor No'lu , VF15R040H55198202 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , Bagaj kapısı lokal boyalı. Tamponlarda sürtme izleri mevcut. Kaporta iyi durumdadır. Sağ ön kapı kolunda boya atması var. Araç Clio Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir. Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Bakım lambası yanmaktadır. Araç64515 km dedir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 14:10 - 14:20 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 14:10 - 14:20 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|34
|128.000,00
|
|1
|%18
|34AAY974 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , Octavia Tipli , DDY163496 Motor No'lu , TMBAG6NE9J0086336 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Sağ arka kapı ve sağ arka çamurluk boyalıdır. Kaporta genel olarak iyi durumda Araç Octavia Style paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.Koltuk ve döşemelerin kirlenmiş ve yıpranmış olduğu gözlenmiştir.Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Araç 60526 km dedir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|35
|55.000,00
|1
|%18
|34RJ6511 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , SYMBOL Tipli , K9KC612R361484 Motor No'lu , VF14SRCL455850276 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 66HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Sol arka çamurluk boyalı. Tamponlarda sürtme izleri ve boya atmaları var.Arka tampon bağlantı yerleri ayrık.Araç Yeni Symbol Joy paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Araç içi genel olarak iyi durumdadırAraç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Motorda yağ kaçakları var. 44483 KM de dir.
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 14:50 - 15:00 arası.
2.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 14:50 - 15:00 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|36
|90.000,00
|1
|%18
|34TB3464 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , MEGANE Tipli , K9KN837R005459 Motor No'lu , VF1BZLF0E54924716 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Siyah , Tamponlarda sürtme izleri mevcut. Kaporta iyi durumdadır. Sol arka çamurlukta hafif sürtme izleri var. Araç Megane Touch Plus paket olup bu paketin tüm standart özelliklerine sahiptir. Koltuk ve döşemelerin iyi durumda olduğu gözlenmiştir.Araç çalıştırılmış, motor ve şanzıman kontrol edilmiştir. Aracın çalışır durumda olduğu, motor ve şanzımanın iyi durumda olduğu, eksik parçasının olmadığı tespit edilmiştir. Bakım lambası yanmaktadır. Araç 54658 km de dir.