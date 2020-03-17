2019 model Mercedes-Benz araç icradan satılıktır

Örnek No: 25*
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ
2019/2852 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; artırmaya iştirak edeceklerin malın takdir edilen değerinin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, satışın peşin para ile olacağı, alıcı istediğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebileceği;birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/02/2020
1.İhale Tarihi : 17/03/2020 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
2.İhale Tarihi : 01/04/2020 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.
İhale Yeri : Hisar Yediemin Otoparkı - Güvercintepe mah.İstiklal Cad.No:158/1 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|70.000,00
|1
|%1
|34S5361 Plakalı , 2009 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 245-B 150 Tipli , WDD2452311J461406 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah Renkli Otomobil
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.