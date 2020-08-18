2018 model Volkswagen Golf icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.
İZMİR
15. İCRA DAİRESİ
2019/6436 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/07/2020
1.İhale Tarihi : 12/10/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 16/11/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
*araçizmiroktaylar yediemin deposunda bulunup satış saatine kadari haleye katılmak isteyen gidip görebilmelerine açıktır.
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|140.000,00
|1
|%1
|35afv260 Plakalı , 2018 Model , VOLKSWAGEN Marka , DDY218899 Motor No'lu , WVWZZZAUZJP153713 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 35afv 260 plaka sayılı , volkwagen marka, 2018 model, otomobil-acsteyşin cinsi,golp 1,6 TDI BMT compfordline tipi,beyaz renk dizel manuel vites, 1598 cc motor gücü n5 kw silindir hacmi,şase no : WVWZZZAUZJP153713 , anahtarıruhsatı olmayan, kapıları açık, aküsü bitik, eksik parçası yok, koltukların da yanık yırtık deformasyon olmadığı,lastiklerinin durumu iyi,muhtelif çizikleri mevcut , hasarı yokkıymeti : 140,000,00 TL kıymet biçilmiştir.
1.İhale Tarihi : 12/10/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 16/11/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
*araçizmiroktaylar yediemin deposunda bulunup satış saatine kadari haleye katılmak isteyen gidip görebilmelerine açıktır.
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|2
|45.000,00
|1
|%1
|35HC7370 Plakalı , 2015 Model , CITROEN Marka , 10JBFM0229843 Motor No'lu , VF7DD9HP0FJ732188 Şasi No'lu , Rengi Gri , 35 HC7370 PLAKA SAYILI ARAÇ; cTROEN MARKASI,ctroenmarkası, 2015,otomobil -aa sedan LC - Elysee, gridizel, manuel vites, 1560 cc., motor gücü :68 Kw
şasi no: VF7DD9HP0FJ732188. KOÜOD RO : 10JBFMO229843, OTOMOBİL ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE, OTOMOBİLİN ANAHTARI VE RUHSATI VAR, MOTORU FAAL ÇALIŞIYOR , Otomobil kilometresi233650 km, otomobilin içi nde, koltukların da yanık yırtık deformasyon olmadığı, motor kaputu uç kısmı vuruk, ön tampon kırık, ön cam kırık, sağ ve sol ön kapılar da küçük ezikmler mevcfut, lastiklerin kullanım ömrü bitmişotomobilin üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu, başkaca hasarın olmadığıtesbit edilmiştir. aracın SBM kayıtlarında 7 adet kazaya karıştığıanlaşılmıştı. kıymeti:45000,00 TL kıymet biçilmiştir.
1.İhale Tarihi : 12/10/2020 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
2.İhale Tarihi : 16/11/2020 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
araçizmiroktaylar yediemin deposunda bulunup satış saatine kadarihaleye katılmak isteyen gidip görebilmelerine açıktır.
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|3
|65.000,00
|1
|%1
|35AFP759 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , K9KC612R416809 Motor No'lu , VF15R040H56561349 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , 35AFP 759 PLAKASAYILI ARAÇ : rENAULT MARKA, 2016 MODEL, OTOMOBİL -AB HEÇBEK CİNSİ, CLİO HB JOY 1,5 dcı 75 kırmızı renk, dizel yakıt türü, manuel vites, 1461 cc motorgücü 55 Kw, şase no : VF15r040h56561349,motor no : K9kc612r416809 olup,yapılan incelemedeanhatarıve ruhsatı var,motoru faal çalışır vaziyette,kilometresi 151954 km, koltukların da yanık yırtık deformasyon olmadığı, sol dış stop lambası kırık , lastikleri 550 aşınmış,muhtelif çizikler mevcut, başka hasarı olmadığı tesbit edilmiştir.SBM kayıtlarına3 kezkazaya karıştığı anlaşılmış, kıymet : 65000,00 TLkıymet biçilmiştir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.