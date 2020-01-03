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İZMİR 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 model BMW 520i icradan satılıktır

İZMİR 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01102379
Şehir : İzmir
Yıl : 2018
Km : 26500
Renk : Gri
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler
TÜRKİYE 18.12.2019
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/12828 ESAS
Muhammen Bedeli
:
520,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.02.2020 15:10
İkinci Satış Günü
:
10.03.2020 15:10
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. İZMİR 15. İCRA DAİRESİ
2019/12828 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/12/2019
ARACIN BULUNDUĞU YEDİEMİN DEPOSU : OKTAYLAR YEDİEMİN DEPOSU
ADRES: Kemalpaşa mah., 7401 sk., no 17/D Bornova /İZMİR
1.İhale Tarihi : 10/02/2020 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
2.İhale Tarihi : 10/03/2020 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 520.000,00 1 %1 35UT737 Plakalı , 2018 Model , BMW Marka , 520 İ SEDAN 1.6 170 M SPORT Tipli , 16465302 Motor No'lu , WBAJA3107JB274977 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Gri (metalik)
Otomobilin anahtarı ve ruhsatı vardır, motoru faal çalışmaktadır, kilometresi 26500 km (yirmi altı bin beş yüz), sağ arka kapı ve çamurluğunda küçük çizik mevcuttur, koltuklarında yanık deformasyon yoktur, üzerinde muhtelif çiziklerin, eziklerin olduğu başkaca hasarının olmadığı, hasar geçmişi sorgulamasında SBM kayıtlarında geçmiş bir hasarı olmadığı bilirkişice tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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