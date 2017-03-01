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BAKIRKÖY 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 model Mercedes-Benz otomobil icradan satılıktır

BAKIRKÖY 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01186642
Şehir : İstanbul
Yıl : 2017
Renk : Beyaz
Yakıt : Dizel
Vites : Manuel
Yayınlandığı Gazeteler
YENİ AKİT 08.07.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2020/129 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.08.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
31.08.2020 11:00
Satış Yeri
:
Başaran Yediemin Otoparkı - Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sok. No:5/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.BAKIRKÖY10. İCRA DAİRESİ

2020/129 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/07/2020
1.İhale Tarihi : 11/08/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 31/08/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Başaran Yediemin Otoparkı - Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sok. No:5/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 250.000,00 1 %18 34zb2292 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 65195533587687 Motor No'lu , WDB9066351P298805 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın tescil belgesi ve anahtarı bulunmadığından inceleme sırasında çalıştırılması mümkün olmadığı araç sürücü dahil on yedi kişi yolcu taşımacılığıiçin imal edilmiş minibüsün aynı zamanda okul servis taşımacılığı kullanılması nedeniyle okul servisi olması için bir takım teknik özellikleri de bulunmakta mevcut yapısı itibariyle yürümesini engelleyecek herhangi bir parça eksikliğinin bulunmadığı genel kaporta aksamının yaşına bağlı olarak oldukça iyi düzeyde olduğu genel kaporta aksamında küçük çapta çizikler dışında herhangi bir fiziki hasarın bulunmadığı metal jantları bulunan aracın lastiklerin dış derinliği yeterli ve iyi durumda olduğu aracın ön torpido ve ön göğüs gösterge kısımlarının sağlam olduğu aracın oto teybinin ile diğer aksamların sağlam durumda bulunmakta torpido kısmında bulunması gereken teknik aksamların tam ve yerinde olduğu motor şanzıman vb diğer teknik parçaların yerinde bulunduğu yürümesini engelleyecek herhangi bir teknik aksam eksikliğin olmadığı ve başkaca gizli ayıpları bilinmeyen araçtır.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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