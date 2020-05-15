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SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 model Mercedes-Benz B 180 icradan satılıktır

SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152050
Şehir : Sakarya
Yıl : 2013
Renk : Siyah
Yakıt : Benzin
Vites : Yarı Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler
SAKARYA YENİGÜN 18.03.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2020/45 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
113,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
16.06.2020 14:30
Satış Yeri
:
Uğur Park İşletmeciliği T.A.Ş Yediemin Deposu (Reisoğlu) - Güneşler Merkez Mah. 5054 sk. No:3 Reisoğlu Restaurant Yanı ADAPAZARI / SAKARYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ
2020/45 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/03/2020

1.İhale Tarihi : 15/05/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 16/06/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Uğur Park İşletmeciliği T.A.Ş Yediemin Deposu (Reisoğlu) - Güneşler Merkez Mah. 5054 sk. No:3 Reisoğlu Restaurant Yanı ADAPAZARI / SAKARYA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 113.000,00 1 %1 34jv7018 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , WDD2462421N048485 Motor No'lu , WDD2462421N048485 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Siyah , 34 JV7018 PLAKALI MERCEDES MARKA BENZ MODEL 286-B-180 PRİME OTOMOBİL-AC STEYŞIN 2013 MODEL BENZİNLİ YARI OTOMATİK SİYAH(GECE) RENKLİ ARAÇ DIŞ GÖRSEL OLARAK ORTA SEVİYEDE KAPORTASINDA KÜÇÜK ÇAPTA MUHTELİF EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

(İİK m.114/1, 114/3

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