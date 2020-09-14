Yazdır
ANKARA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 model BMW 520i icradan satılıktır

ANKARA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01209098
Şehir : Ankara
Yıl : 2017
Renk : Beyaz
Motor Hacmi : 1401 - 1600 cm3
Motor Gücü : 101 - 125
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Kasa Tipi : Sedan
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRRİYET 19.08.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/16802 ESAS
Muhammen Bedeli
:
510,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.09.2020 10:50
İkinci Satış Günü
:
12.10.2020 10:50
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
13. İCRA DAİRESİ
2019/16802 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 21/09/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 12/10/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 510.000,00 1 %1 06 AGL 951 Plakalı, 2017 Model, BMW Marka, SEDAN Tipli, 22445143 Motor No'lu, WBAJA3106JB180993 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 125 HP, Motor Hacmi 1597 cm³, Rengi Beyaz, 06 AGL 951 plakalı, 2017 model BMW-520İ marka, WBAJA3106JB180993 Şase numaralı ve 22445143 motor numaralı tip araç cinsi binek tip otomobil olmakla anahtarı ve ruhsatı var, ön motor kaputu korumalı film ile kaplı olup çelik jantlı ve tekerleri iyi durumda, ön sol tampon kısmında hafif çizikler olmakla sağ arka kısmında sürtmeye bağlı hafif çizikler var koltuklarının deri olduğu ve bakımlı olduğu anlaşılmakla aracın aküsünün zayıf olmasından dolayı çalıştırılamamış olup kmsi tespit edilememiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR