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ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 model Opel Astra icradan satılıktır

ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01154284
Şehir : İzmir / Ödemiş
Yıl : 2016
Km : 139509
Renk : Beyaz
Motor Hacmi : 1401 - 1600 cm3
Yakıt : Dizel
Kasa Tipi : Sedan
Garanti : Hayır
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler
ÖDEMİŞ KENT 21.03.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2020/30 Talimat
Muhammen Bedeli
:
97,500 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
15.06.2020 15:00
Satış Yeri
:
Mehmet Kuyucu yediemin otoparkı Atatürk mah.Ödemiş Cad. no:92 Beydağ/İzmir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
2020/30 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/03/2020
1.İhale Tarihi : 14/05/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/06/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : Mehmet Kuyucu yediemin otoparkı Atatürk mah.Ödemiş Cad. no:92 Beydağ/İzmir -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 97.500,00 1 %1 34RE7175 Plakalı , 2016 Model , OPEL Marka , P-J ( ASTRA ) Tipli , A1161325GWRX1226LVM Motor No'lu , W0LPD5E67GG125929 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1598 cm3 , Rengi Beyaz , Aracın ruhsatı bulunmamakta olup anahtarı mevcuttur, motoru sağlam ve çalışır vaziyettedir, km göstergesi 139.509 km'dedir, arka tamponunda yırtık olduğu, ön tamponu, kapıları, kaputuve çamurlukları gibi dış aksamlarında da darbe ve vuruntulara bağlı olarak yer yer hafif çizikleri olduğu, aracın kapı koltuk ve tavan döşemeleri ile iç aksamları iyi durumdadır. Lastiklerinin kullanılabilirlik oranı %75 dir. Söz konusu aracın tramer kayıtları üzerinden yapılan sorgulama sonucunda aracın 4 adet kazaya karışmış olduğu ve toplam hasar kaydı bedelinin 6.894,00 TL olduğu ve aracın genel durum itibariyle sağlam ve çalışır vaziyettedir. Satışa konu araç 97,500,00 TL ( Doksan Yedi bin Beş Yüz TürkLirası ) dır.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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