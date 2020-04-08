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İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 model Bmw 5.20i icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152446
Şehir : İstanbul / Kartal
Yıl : 2016
Renk : Siyah
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler
YENİ MESAJ 18.03.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2020/5790 ESAS
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.04.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.04.2020 11:00
Satış Yeri
:
Tuzla Orhanlı Merkez Yediemin Otoparkı: Anadolu mah. Alsancak Cad. Akyazı Sok. Mermerler Oto Sitesi No:5/1 Tuzla/İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2020/5790 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/03/2020

1.İhale Tarihi : 08/04/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 27/04/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : TUZLA ORHANLI MERKEZ YEDİEMİN OTOPARKI : ANADOLU MAH. ALSANCAK CAD. AKYAZI SOK. MERMERLER OTO SİTESİ NO:5/1 TUZLA /İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 250.000,00 1 %1 34re7634 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 520i Tipli , wba5a1102gg374681 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , 34RE7634 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 520İ, Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah. ANAHTAR RUHSAT YOK, Aracın motor kaputunda ufak ezik, sol arka çamurlukta sürtünmeden dolayı ezik mevcuttur. araçta gözle görülür başka bir hasar yoktur. Kullanumda dolayı kaporta ve boya aksamında muhtelif çizikler mevcuttur.Aracın iç aksamı gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuz ve eksiksizdir. Aracın elektrik ve elktronik aksamı sorunsuz ve faaldir. Aracın ruhsatı olmadığından fenni muayne süresi tespit edilememiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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