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KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 model BMW 3 serisi araç icradan satılıktır

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094810
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yıl : 2016
Renk : Beyaz
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler
TÜNAYDIN 04.12.2019
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/290 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
160,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.12.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
03.01.2020 15:00
Satış Yeri
:
FESLİPAŞA YEDİEMİN OTOPARKI: Ambarlı Mah. Reşitpaşa Cad. No:123 Avcılar/İST.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/290 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 29/11/2019
1.İhale Tarihi : 19/12/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 03/01/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : FESLİPAŞA YEDİEMİN OTOPARKI: Ambarlı Mah. Reşitpaşa Cad. No:123 Avcılar/İST.

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 160.000,00 1 %1 34SB7035 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 3 L Tipli , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporunda, aracın genel itibariyle iyi durumda olduğu, aracın çalışır durumda olduğundan km. kontrolü yapılarak 56.609 km'de olduğu, aracın döşeme ve lastiklerininde iyi durumda olduğu belirtilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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