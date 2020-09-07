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İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 model Mercedes - Benz E 180 icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01214135
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yıl : 2015
Renk : Beyaz
Motor Hacmi : 1401 - 1600 cm3
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Kasa Tipi : Sedan
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler
DOĞRUHABER 02.09.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/19857 ESAS
Muhammen Bedeli
:
350,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.09.2020 12:10
İkinci Satış Günü
:
28.09.2020 12:10
Satış Yeri
:
Merkez Yediemin Otoparkı - Anadolu Mah. Alsancak Cad. Akyazı Sok. Mermerler Oto Sitesi No:5/1 TUZLA / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ

2019/19857 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/08/2020
1.İhale Tarihi : 07/09/2020 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.
2.İhale Tarihi : 28/09/2020 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.
İhale Yeri : Merkez Yediemin Otoparkı - Anadolu Mah. Alsancak Cad. Akyazı Sok. Mermerler Oto Sitesi No:5/1 TUZLA / İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 350.000,00 1 %1 34ND8367 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E 180 1.6 EDITION E Tipli , 27491030572643 Motor No'lu , WDD2120401B304980 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Otomobil. Anahtar ve ruhsat yok. Anahtar olmadığından motor durumu kontrol edilemedi. Ön tampon sürtük, sağ ön kapı ezik, muhtelif çizikler mevcut km belli değil.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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