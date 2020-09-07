2015 model Mercedes - Benz E 180 icradan satılıktır

Örnek No: 25*
T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ
2019/19857 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/08/2020
1.İhale Tarihi : 07/09/2020 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.
2.İhale Tarihi : 28/09/2020 günü, saat 12:10 - 12:15 arası.
İhale Yeri : Merkez Yediemin Otoparkı - Anadolu Mah. Alsancak Cad. Akyazı Sok. Mermerler Oto Sitesi No:5/1 TUZLA / İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|350.000,00
|1
|%1
|34ND8367 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E 180 1.6 EDITION E Tipli , 27491030572643 Motor No'lu , WDD2120401B304980 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Otomobil. Anahtar ve ruhsat yok. Anahtar olmadığından motor durumu kontrol edilemedi. Ön tampon sürtük, sağ ön kapı ezik, muhtelif çizikler mevcut km belli değil.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.