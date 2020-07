2014 model Volkswagen Passat 1.6 TDI icradan satılıktır

T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2020/3281 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/06/2020 Piyasada sahte para ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün Türkiye Vakıflar Bankası Çorum Şubesindeki TR810001500158007307582239 İBAN nolu Emanet kasa hesabına ihale saatinden önce T.C. KİMLİK NUMARASI VE DOSYA NUMARASI BELİRTİLEREK yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, teminat miktarının yüksek olması nedeniyle, satış mahallinde sunulduğunda sayılması, sahteliğinin kontrolü vs. İşlemlerin yapılması zor olması nedeniyle NAKİT TEMİNAT İLE KATILIM SAĞLANMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ, nakit ile gelinmesi halinde de ihaleye katılımın kabul edileceği

1.İhale Tarihi : 28/07/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 13/08/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

İhale Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu Çorum

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 200.000,00 1 %1 19 AG 838 plaka sayılı, markası volkswagen, modeli 2014, cinsi otomobil, tipi passat tdi 1.6, rengi beyaz, yakıt cinsi dizel, şasi no : WVWZZZ3CZFE065037, otomatik viteslidir. bilirkişi raporunda Bahse konu aracın kapı ve kontak anahtarı mevcut olduğundan çalıştırılmış, motor ve mekanik parçalarında herhangi bir eksiklik olmadığı.ı 67618 KM de olduğu, (altmışyedibinaltıyüzonsekiz KM.) Görünüş itibari ile aracın teknik unsurlarını taşıyan malzemeleri tam ve eksiksizdir. Araca ait trafik tescil belgesi mevcut olmadığı, tescil bilgileri dosya kapsamında bulunduğu, Aracın dış çevre kontrolünde; Tekerlekleri yazlık tip normal olarak sağlam ve üzerindedir. Aydınlatma ön, arka lamba düzenekleri, sinyal lambaları, ön ile arka plakaları ve dikiz aynaları sağlam ve üzerinde mevcuttur. Araçta tespit edilen bir hasar olmadığı, Araç Çepni Mah. İskilip Cad. İskilip 9. Cad. No:75 Merkez Çorum (Öz Kiremit Fabrikası Yanı) adresindeki KÜLTÜR YEDİEMİN OTOPARK'ta bulunmata olup, araç ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde görülebilir. Araçbilirkişi vasıtasıyla teknik özellikleri tespiti ve kıymet taktiri işlemleri yapılmış olup, gizli bir ayıbının ve gizli teknik bir kusurunun olup olmadığı bilinmemektedir.ihale katılımcılarının aracın son halini görerek ihaleye katılması hususu ihtar olunur.

(İİK m.114/1, 114/3)

