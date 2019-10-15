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ADANA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2013 model BMW 320D icradan satılıktır

ADANA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01057494
Şehir : Adana / Seyhan
Yıl : 2013
Km : 91802
Renk : Kırmızı
Yakıt : Dizel
Vites : Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler
TAKVİM 27.09.2019
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/122 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
184,000 TL
Birinci Satış Günü
:
31.10.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
22.11.2019 10:30
Satış Yeri
:
Pamukbey Yediemin Deposu (Çukurova) - Belediye Evleri Mah. 84273 Sok. No:28 A/1 ÇUKUROVA / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
ADANA
4. İCRA DAİRESİ

2019/122 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/09/2019
1.İhale Tarihi : 31/10/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 22/11/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Pamukbey Yediemin Deposu (Çukurova) - Belediye Evleri Mah. 84273 Sok. No:28 A/1 ÇUKUROVA / ADANA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 184.000,00 1 %1 01 CPP 90 Plakalı , 2013 Model , BMW 320 d Marka , 82638672 Motor No'lu , WBA3D3109EJ556663 Şasi No'lu ,3L tipli,Dizel,Otomatik vites, 91.802 km'de,1995 silindir hacmi,Sanroflu,Kırmızı(metalik)renk,Klima mevcut,Abs mevcut,hava yastığı var,teyp var,kontak var,ruhsat yok,çalışır durumda,5 koltuklu,Sedan otomobil,Muhtelif yerlerde çizikler var,

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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