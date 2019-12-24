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İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Model Ferrari California marka araç icradan satılıktır

İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01084553
Şehir : İstanbul
Yıl : 2012
Renk : Beyaz
Yayınlandığı Gazeteler
GAZETE DAMGA 16.11.2019
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2018/9727 ESAS
Muhammen Bedeli
:
950,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
08.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
TARABYA YEDİEMİN OTOPARKI - TARABYA MAHALLESİ ŞALCIKIR CADDESİ NO:33 SARIYER İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. İSTANBUL26. İCRA DAİRESİ

2018/9727 ESAS


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/11/2019
1.İhale Tarihi : 24/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 08/01/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : TARABYA YEDİEMİN OTOPARKI - TARABYA MAHALLESİ ŞALCIKIR CADDESİ NO:33 SARIYER İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 950.000,00 1 %1 34 YL 2906 PLAKALI, FERAARİ CALİFORNİA 4.3 2012 MODEL, BEYAZ RENK, ANAHTAR VAR, RUHSAT YOK, ARACIN ANAHTARI OLMASINA RAĞMEN ELEKTRONİK AKSAM ÇALIŞMADIĞINDAN KM Sİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR, ÖN CAM HASARLIDIR, YOLCU CAMI MEVCUT DEĞİL, ÜSTÜ AÇILAN MODEL.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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