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MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 model Bmw 5L marka araç icradan satılıktır

MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01151592
Şehir : Mersin / Toroslar
Yıl : 2012
Km : 234460
Renk : Beyaz
Motor Hacmi : 1801 - 2000 cm3
Yakıt : Dizel
Vites : Otomatik
Kasa Tipi : Sedan
Yayınlandığı Gazeteler
SABAH 19.03.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2020/46 ESAS
Muhammen Bedeli
:
180,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.05.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
22.05.2020 14:00
Satış Yeri
:
Eren Yediemin Otoparkı -Demirtaş Mah. 77081 Sk. No:44 Toroslar/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

2020/46 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/03/2020
1.İhale Tarihi : 07/05/2020 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
2.İhale Tarihi : 22/05/2020 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.
İhale Yeri : Eren Yediemin Otoparkı -Demirtaş Mah. 77081 Sk. No:44 Toroslar/MERSİN

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 180.000,00 1 %1 33 EMZ 34 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 5L Tipli, 95028077 Motor No'lu , WBAXA1105CDX22266 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 218HP , Motor Hacmi 1995cm3 , Rengi Beyaz. 4WD çekişli, OTOMOBİL (AA-Sedanı). (Şasi numarası araç üzerinden, motor numarası araç özet bilgilerinden tespit edildi.) Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; aracın anahtarının olduğu, ruhsatının olmadığı, araç çalıştırılarak faal durumda ve 234.460 km de olduğu tespit edilmiştir. Aracın kaporta- boyasında; muhtelif önemsiz çiziler olduğu, motor kaputu ve ön tamponun değiştiği, açılabilir cam tavanlı olduğu,Göğüs ve eklentilerinin normal, koltuk ve döşemenin normal, taban-tavan kaplamasının normal, CD çalar radyolu, klimalı olduğu, Lastiklerin %70 yıpranmış, jantların alaşımlı olduğu, lastik tamir takımının olmadığı, Camların, farların, stoplarm, sinyallerin ve iç-dış dikiz aynalarının sağlam, olduğu,Mekanik aksamı (motor- şanzıman -diferansiyel) ve eklentileri ile elektrik akşamının normal olduğu,SBM (5664) sorgusunda; 12.04.2018 ERP- Çarpma 2.364,41 TL, 25.11.2015 ERP-Çarpma 16.633,84 TL,29.11.2013 Çarpma, 25.03.2013 Çarpma 1.260,00TL olmak üzere 4 hasar kaydı olduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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