2011 model Volkswagen Passat mahkemeden satılıktır

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100.000,00
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07BIC96 Plakalı , 2011 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C Tipli , CAYB06965 Motor No'lu , WVWZZZ3CZBP354669 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 77HP , Motor Hacmi 1598 cm3 , Rengi Gümüş gri , Araç Donanım Ozellikleri: ABS , ASR , ESP , Hava yastığı perde , Hava yastığı sürücü , Hava yastığı yan , Merkezi kilit , Elektrikli camlar , Hız sabitleyici , Hidrolik direksiyon , Klima , Kumaş koltuk , Start/Stop , Sunroof , Yol bilgisayarı , Alaşım jant , Elektrikli yan aynalar , Far sensörü , Sis farı , Yağmur sensörü , Araç uzun süre kullanılmadığı için aküsü bitik lastiklerin bel verme ihtimali vardır. Aracın sol arka kapısı, sol arka çağmurluğu, sağ arka kapısı, sağ arka çamurluğu, sağ marşbiyeli Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde boyanmıştır. Sağ arka kapısı, sağ arka çamurluğu ve sağ marşbiyeli Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde değişmiştir. Sağ ön yolcu, ön torpido üzerindeki, ön koltuk hava yastığının açılmış-patlamış olduğu, sağ ön yolcu, yan direk hava yastığının açılmış-patlamış olduğu ve Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde yenilendiği tespit edilmiştir.Aracın arka tamponunun Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde boyandığı tespit edilmiştir. Muhtelif yerlerinde çizikler vardır. Tramer kaydında 9.573,00 TL hasar kaydı bulunmaktadır. Zorunlu mali trafik sigortası 10.06.2016 tarihinde, vizesi 10.05.2018 tarihinde bitmiştir. Araç 12.145 km.dedir.