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EREĞLİ (KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİ

2011 model Volkswagen Passat mahkemeden satılıktır

EREĞLİ (KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİ

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BİK İlan No : ILN01153150
Şehir : Konya / Ereğli
Yıl : 2011
Km : 12145
Renk : Gümüş Gri
Yayınlandığı Gazeteler
YENİ EREĞLİ 20.03.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/35 Satış
Muhammen Bedeli
:
100,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.06.2020 10:10
İkinci Satış Günü
:
30.06.2020 10:10
Satış Yeri
:
Ereğli İcra Dairesi Müzayede Salonu, Cahı Mahallesi Cahı Caddesi Ereğli Adliyesi Zemin Kat Ereğli/Konya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
EREĞLİ(KONYA) SULH HUKUK MAH. SATIŞ MEMURLUĞU
2019/35 SATIŞ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 05/06/2020 günü, saat 10:10 - 10:20 arası.

2.İhale Tarihi : 30/06/2020 günü, saat 10:10 - 10:20 arası.

İhale Yeri : Ereğli İcra Dairesi Müzayede Salonu, Cahı Mahallesi Cahı Caddesi Ereğli Adliyesi Zemin Kat Ereğli/Konya

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

100.000,00

1

%1

07BIC96 Plakalı , 2011 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C Tipli , CAYB06965 Motor No'lu , WVWZZZ3CZBP354669 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 77HP , Motor Hacmi 1598 cm3 , Rengi Gümüş gri , Araç Donanım Ozellikleri: ABS , ASR , ESP , Hava yastığı perde , Hava yastığı sürücü , Hava yastığı yan , Merkezi kilit , Elektrikli camlar , Hız sabitleyici , Hidrolik direksiyon , Klima , Kumaş koltuk , Start/Stop , Sunroof , Yol bilgisayarı , Alaşım jant , Elektrikli yan aynalar , Far sensörü , Sis farı , Yağmur sensörü , Araç uzun süre kullanılmadığı için aküsü bitik lastiklerin bel verme ihtimali vardır. Aracın sol arka kapısı, sol arka çağmurluğu, sağ arka kapısı, sağ arka çamurluğu, sağ marşbiyeli Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde boyanmıştır. Sağ arka kapısı, sağ arka çamurluğu ve sağ marşbiyeli Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde değişmiştir. Sağ ön yolcu, ön torpido üzerindeki, ön koltuk hava yastığının açılmış-patlamış olduğu, sağ ön yolcu, yan direk hava yastığının açılmış-patlamış olduğu ve Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde yenilendiği tespit edilmiştir.Aracın arka tamponunun Antalya Başaran Volkswagen Yetkili servisinde boyandığı tespit edilmiştir. Muhtelif yerlerinde çizikler vardır. Tramer kaydında 9.573,00 TL hasar kaydı bulunmaktadır. Zorunlu mali trafik sigortası 10.06.2016 tarihinde, vizesi 10.05.2018 tarihinde bitmiştir. Araç 12.145 km.dedir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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