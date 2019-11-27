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ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2008 Model Ferrari marka araç icradan satılıktır

ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01072771
Şehir : Adana / Seyhan
Yıl : 2008
Renk : Kırmızı
Yakıt : Benzin
Yayınlandığı Gazeteler
STAR 28.10.2019
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/142 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
12.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
Köksal Yediemin Deposu (Döşeme Mah) - Döşeme Mah 60009 Sok Marsa Karşısı Doğumevi Yanı SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
ADANA
6. İCRA DAİRESİ

2019/142 TLMT.


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/10/2019
1.İhale Tarihi : 27/11/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 12/12/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Köksal Yediemin Deposu (Döşeme Mah) - Döşeme Mah 60009 Sok Marsa Karşısı Doğumevi Yanı SEYHAN / ADANA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 250.000,00 1 %1 06 BD 0002 Plakalı , 2008 Model , FERRARI Marka , 126111 Motor No'lu , ZFFEZ588000157692 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Kırmızı , Satışa sunulan aracın ön ve arka plakalarının, anahtarının ve ruhsatının olmadığı görüldü, Anahtarı olmadığından çilingir çağırılmış fakat kapılar açılamamıştır. Aracın tescil belgesinde renginin siyah olduğu bilirkişi tarafından beyan edilmiştir. Muhtelif yerlerinde, ön ve arka tamponlarında bir çok çizikler olduğu, 5664 kısa mesaj hasar sorgulamada hasar kayıtlı olduğu, sağ kapı cam altında, motor kaputu sağ uç alt kısımda, sol ön çamurluğun alt kısmında, sol kapının orta kısmında belirgin çizikler olduğu, sağ arka jantta nokta kırık olduğu, sol kapı uç kısmında sürtmeden dolayı kapı ağız kısmında çizikler olduğu, sol kapıda kuşak hizasında ve sağ kapı alt sol kısımda nokta göçük olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu olan araç 06BD0002 plakalı 2008 model FERRARİ marka, F430 F tipi, benzin yakıtlı, Kırmızı(tescil belgesine göre siyah) renkli araçtır.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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