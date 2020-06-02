2006 model Jaguar X-Type mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Örnek No: 25*
T.C.İSTANBUL ANADOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/96 SATIŞ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/01/2020
1.İhale Tarihi : 08/07/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 23/07/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : orhantepe mah. kayın sok. no.19 kartal/istanbul
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|50.000,00
|1
|%1
|34dh7613 Plakalı , 2006 Model , JAGUAR Marka , CF1 X-TYPE 2.0 D EXECT. Tipli , aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar yoktur. aküsü bitik olduğundan motor ve mekanik aksamında inceleme yapılamamıştır. iç aksımanda sorun yoktur. lastikler iyi durumdadır.
1.İhale Tarihi : 08/07/2020 günü, saat 10:35 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi : 23/07/2020 günü, saat 10:35 - 10:40 arası.
İhale Yeri : orhantepe mah. kırgülü sok. no.23 kartal/istanbul
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|2
|27.000,00
|1
|%1
|34ul9257 Plakalı , 2004 Model , VOLKSWAGEN Marka , BORA 1.6 PACIFIC Tipli , kaporta aksamında gözle görülür bir hasar yokturb. aküsü yoktur, çalışıp çaışmadığı tespit edilememiştir. koltuklarında yıpranma mevcuttur. in iç kapı direk döşemeleri kalkmıştır. lastimler vasat duurmdadır.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.