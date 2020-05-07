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ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorum Belediyesi'ne ait 2 adet motosiklet satılacaktır

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01169505
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler
ÇORUM HABER 08.06.2020
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ÇORUM HAKİMİYET 05.06.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet motosiklet, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

S.N. TESCİL PLAKA MARKA CİNSİ MODEL MUHAMMEN BEDEL (TL) KDV HARİÇ

(KDV HAHHARİÇ		 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1. 19 KT 347 MZ ETZ-301 MOTORSİKLET 1996 1.000,00 TL 250,00TL
2. 19 KT 244 MZ ETZ-301 MOTORSİKLET 1996 1.000,00 TL 250,00TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri: 18.06.2020 Perşembe günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler:
A- Kanuni ikametgah belgesi,
B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.
F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)
G- Geçici teminatlarını vermeleri,
H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)
İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.
J- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
Keyfiyet ilan olunur.

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