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MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 model Renault Trafic panelvan icradan satılıktır

MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01208229
Şehir : Mersin
Yıl : 2017
Renk : Beyaz
Vites : Manuel
Yakıt : Dizel
Yayınlandığı Gazeteler
TAKVİM 19.08.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2020/77 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
100,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.09.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
22.10.2020 13:30
Satış Yeri
:
Karaçoban Yediemin Otoparkı - Mithatpaşa Mah. 5504. Sok. No:14 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*
T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ
2020/77 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/08/2020
1.İhale Tarihi : 24/09/2020 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
2.İhale Tarihi : 22/10/2020 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
İhale Yeri : Karaçoban Yediemin Otoparkı - Mithatpaşa Mah. 5504. Sok. No:14 AKDENİZ / MERSİN

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 100.000,00 1 %18 33AAS911 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , TRAFIC PANELVAN GRAND CONFORT 6m3. 1.6 DCI 115 Tipli , R9MA408C150440 Motor No'lu , VF13FL01858965578 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Ruhsat ve anahtarı var. Kaporta+boya orjinal. Göğüs ve eklentileri orjinal. CD çalar-radyolu. Koltuk döşeme ile Taban tavan kaplama orjinal Kaportada film var. Bağaj kapı alt kısım hasarlı. Sol stop camı kırık. Soğutucu var. Muhtelif çizikler var. Camlar, farlar, stoplar ile iç-dış dikiz aynaları sağlam orjinal. Sol stop camı kırık. Lastikler 3617 tarihli iyi Saç jantlı, stepne var. Mekanik(motor-şanzıman-diferansiyel) aksam ile elektrik elektronik tesisatı orjinal. bir kazalı 18.03.2019 ERP-Çarpma 2.135,00 TL. (Şasi araç üzerinden, motor nosu ruhsatından tespit edildi.)

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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