2017 model Mercedes Benz Vito icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ

2020/25 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/07/2020

1.İhale Tarihi : 09/09/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası. 2.İhale Tarihi : 12/10/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası. İhale Yeri : HAREM 53 OTOPARK SELİMİYE MAH. BURHAN FELEK CAD. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NO :12/2 D:2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL - No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 180.000,00 1 %18 34GB3675 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , WDF44770513401106 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Vito 111 Bluetec Base Plus 518 Minibüs 8+1 kişiliktir. Aracın ön camı ve stop lambaları çatlak, ön tampon sol taraftan uer,mdem .olöoi ve spş aşt tarafo loroltor Spş auma doi plastiği kırıktır. Sol arka çamulukta, ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri vardır. Sol ön kapıda ve bagaj kapağında ufak ezikler vardır. Arka camları koyu renklidir. Boyasında muhtelif çizikler vardır. Koltukları sağlam. Aracın lastikleri 2017 imal yılı olup, ortalama %80 performanslıdır. Aracın halihazır durumu göz önüne alındığında değerinin 180.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

NOT :İlanın Müdürlüğümüzün 16/06/2020tarihli Kararıgereğince Elektronikilan ve Adliyeilanpanosunailanı ileyetinilmesine kararverilmiştir.

Yukarıda numasara yazılı dosyamızda Satış hazırlığı yapılmış olup ancak 30/04/2020 tarihli müdürlük kararı ile Cumhur Başkanlığlının 21/03/2020 tarihli 2279 Sayılı Kararı ile “İİK’nun 330 maddesi gereğince “ 22/03/2020 tarihi itibari ile 30/04/2020 ve 15/06/2020 tarihine kadar olan TÜM İŞLEMLERİN DURDURULMASINA karar verilmiş olmakla verilen karar gereğince SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş .

Ancak 25/03/2020 tarihlhi 7226 sayılı kanunun 51.Maddesinin Geçici 1.Maddesinin 2.fıkrasının ( a) - Bendi gereğince İİK’-nun 330 gereğince Durdurma süre bitiminde her hangi bir talebe gerek olmaksızın RESEN yeniden Satış günü verileceği ve ilan ücretinin alınmayarak Satış ilanının Elektronik ortamda yapılması bildirilmiş olduğundan gazeteilanı yapılmamıştır.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.