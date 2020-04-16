2011 model Ford Connect icradan satılıktır

T.C.
AKŞEHİR İCRA DAİRESİ
2019/2368 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 29/04/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 20/05/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : ERTEN KURTARMA OTOPARKI Antalya Çevre Yolu Üzeri AKŞEHİR
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No
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Takdir Edilen Değeri TL.
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Adedi
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KDV
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Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
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1
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40.000,00
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1
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%1
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42ACB193 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , CONNECT Tipli , BK54559 Motor No'lu , NM0GXXTTPGBK54559 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , FORD CONNECT 1.8 DİZEL PANELVAN OLAN ARAÇ 186.181 KM DEDİR. ARAÇ İÇİNDE 2 ÖN KOLTUK VAR ORİJİNAL TEYP VAR. ANAHTAR VAR RUHSAT YOK. SAĞ ÖN DİKİZ AYNA ÇATLAK BOYA VE TEKERLER İYİ DURUMDADIR.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.