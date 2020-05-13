2010 model Mercedes Viano icradan satılıktır (çoklu satış)

Örnek No: 25*

T.C.GAZİOSMANPAŞA6. İCRA DAİRESİ

2019/15529 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/02/2020

1.İhale Tarihi : 13/05/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

2.İhale Tarihi : 10/06/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.

İhale Yeri : Zübeydehanım Mah., Kazım Karabekir Cd.1277 Sk.No:5 Sultangazi/İstanbul -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 100.000,00 1 %1 34FH839 Plakalı , 2010 Model , MERCEDES-BENZ Marka Viano V 535 2,2 Tipli , WDF63981513559639 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , gri renkli, Panelvan cinsinde, aracın koltukları vip tasarım olduğu, aracın ön tamponunu sağ tarafından yerinden çıkık olduğu, genel görünümünün iyi olduğu, anahtarının olmadığı, araç çalıştırılmadığından elektronik aksamlarının kontrolleri yapılamamıştır. kontroller görsel olarak yapılmıştır. aracın kullanım aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri bilirkişi raporundan ilana derc edilmiş olup daha fazla bilgi dosyasında mevcuttur.

1.İhale Tarihi : 13/05/2020 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.

2.İhale Tarihi : 10/06/2020 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.

İhale Yeri : Zübeydehanım Mah., Kazım Karabekir Cd.1277 Sk.No:5 Sultangazi/İstanbul

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 2 57.000,00 1 %1 34NY3808 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , Yeni Symbol Joy 1,5 DCI 90 Bg Tipli , VF14SRCL4529408508 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , aracın bagaj kapısı ayarsız, sağ arka çamurlukta ezik ve çizik, sağ dikiz aynasında çizik, sağ ön çamurlukta vurmaya dayalı ezik olup, boyalarının söküldüğü kısımlarda oksitlenme mevcut, ön kaput ucunda avuç içi kadar ezik, sol ön çamurlukta ezik mevcut, sol diziz ayna üzerindeki sinyal lambasının olmadığı, anahtarının olmadğından aracın çalıştırılamadığı ve elektronik kontrolllerinin yapılamadığı, görsel olarak yapıldığı, aracın kullanım aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiş olup daha fazla bilgi dosyasında mevcuttur.

1.İhale Tarihi : 13/05/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

2.İhale Tarihi : 10/06/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

İhale Yeri : Zübeydehanım Mah., Kazım Karabekir Cd.1277 Sk.No:5 Sultangazi/İstanbul

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 3 60.000,00 1 %1 34AJ8742 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka ,Yeni Clio Joy 1,2 Tipli , VF15R0G0H52176080 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 16 V 75 Bg tipi, aracın sol ön çamurluğunda, ön tamponunda sol ön kapısında yaklaşık 60 cm uzunluğunda ezikli çizik, sol arka çamurluk lastik hizasında ezik, mevcut, sağ dikiz aynası çerçevesi kırık, anahtarının olmadığı, araç çalıştırılamadığından kontroller görsel olarak yapılmış olup motor ve kontağa bağlı diğer aksamlar kontrol edilememiştir. aracın kullanım aşamasında anlaşlabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir.

1.İhale Tarihi : 13/05/2020 günü, saat 15:15 - 15:20 arası.

2.İhale Tarihi : 10/06/2020 günü, saat 15:15 - 15:20 arası.

İhale Yeri : Zübeydehanım Mah., Kazım Karabekir Cd.1277 Sk.No:5 Sultangazi/İstanbul

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 4 80.000,00 1 %18 34AJ7094 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , Ducato Van Maxi 13 m3 2,3 130 tipinde Tipli , ZFA25000002639526 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , kamyonet cinsi, aracın sağ dikiz ayna çerçevesi kırık, sağ sürgülü kapıda bulunan plastik aksamın sökülmüş olduğu, sağ arka çamurlukta ezik mevcut, bagaj kapısı üzerinde ezikler mevcut aracın genel görünümü iyi, anahtarının olmadığı, araç çalıştırılamadığından kontroller görsel olarak yapılmış olup mütür ve kontağa bağlı diğer aksamlar kontrol edilememiştir.aracın kullanım aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri bilirkişi raporundan ilana derc edilmiştir.

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir. (İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.