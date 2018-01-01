Yazdır
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Model DS Automobiles DS7 Crossback 1.6 T marka araç icradan satılıktır

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01011527
Şehir : Ankara / Sincan
Yıl : 2018
Km : 18879
Renk : Gri
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler
HABER VAKTİM 15.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/4060 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
365,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.07.2019 11:40
İkinci Satış Günü
:
09.08.2019 11:40
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2019/4060 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 22/07/2019 günü, saat 11:40 - 11:43 arası.
2.İhale Tarihi : 09/08/2019 günü, saat 11:40 - 11:43 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 365.000,00 1 %1 06AHM024 Plakalı , 2018 Model , DS Marka , DS AUTOMOBİLES DS7 CROSSBACK1.6T So Chic(pureback) Tipli , FKA72454759 Motor No'lu , VR1J45GGRJY082758 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Araca ilişkin,motor ve ekipmanlar yerinde olup muhtelif bölümlerde az miktarda çizik görülmüştür.Aracın dış aksam durumununiyi olduğu, belirgin bir kusur ve büyük hasar görünmemektedir.Değer tespiti istenilen araç üzerinde yapılan incelemede aracın kontak anahtarı olup 18879 km si tespit edilmiş ve motorun sesli muayenesi yapılmıştır.Sağ ön tamponda sürtmeye bağlı çizikler görülmüştür.Ayrıca aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR