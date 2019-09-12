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İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2010 model Range Rover 3.6 TDV8 Vogue icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01045885
Şehir : İstanbul / Çekmeköy
Yıl : 2010
Renk : Siyah
Motor Hacmi : 3501 – 4000 cm3
Yakıt : Dizel
Vites : Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRSES 04.09.2019
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/661 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.09.2019 11:40
İkinci Satış Günü
:
25.10.2019 11:40
Satış Yeri
:
SEÇKİN YEDDİEMİN OTOPARKI - ÖMERLİ MAH. ŞİLE YOLU CAD. NO:47 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2019/661 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/08/2019
1.İhale Tarihi : 25/09/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
2.İhale Tarihi : 25/10/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
İhale Yeri : SEÇKİN YEDDİEMİN OTOPARKI - ÖMERLİ MAH. ŞİLE YOLU CAD. NO:47 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 230.000,00 1 %1 34sv2185 Plakalı , 2010 Model , LAND ROVER Marka , RANGE ROVER VOUGE 3.6 TDV8 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , aracın iç aksamı gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuzdur. aracın anahtar olmadığından iç aksamı elektrik aksamı ve motor aksamı detaylı incelenememiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

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