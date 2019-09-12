2010 model Range Rover 3.6 TDV8 Vogue icradan satılıktır

Örnek No: 25*
T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2019/661 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/08/2019
1.İhale Tarihi : 25/09/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
2.İhale Tarihi : 25/10/2019 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
İhale Yeri : SEÇKİN YEDDİEMİN OTOPARKI - ÖMERLİ MAH. ŞİLE YOLU CAD. NO:47 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|No
|Takdir Edilen Değeri TL.
|Adedi
|KDV
|Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
|1
|230.000,00
|1
|%1
|34sv2185 Plakalı , 2010 Model , LAND ROVER Marka , RANGE ROVER VOUGE 3.6 TDV8 Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , aracın iç aksamı gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuzdur. aracın anahtar olmadığından iç aksamı elektrik aksamı ve motor aksamı detaylı incelenememiştir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.