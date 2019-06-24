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ETİMESGUT İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İdari para cezasının mükellefe tebliği

ETİMESGUT İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN00999320
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler
HABER VAKTİM 22.05.2019
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TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı
:
Eymen Market

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

1-Tebliği Çıkaran Merci : Etimesgut Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

2-Tebliğ Olunacak İşletme Adı ve Adresi : Eymen Market-Hilal KÖSE Topçu Mah. 1535. Sok. No:37 Etimesgut/ANKARA

3-Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İdari Yaptırım Kararı
4-Tebliğ Konusu : Eymen Market- Hilal KÖSE adlı işletmeye 08.03.2019 tarihinde yapılan resmi kontrolde, işletmenin 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak işletme faaliyeti ile ilgili kaydını İlçe Müdürlüğümüze yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, Etimesgut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 1112389 sayılı kararı ile 2269TL (İkibinikiyüzaltmışdokuzTürkLirası) idari para cezası verilmiştir. Adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve işletme yetkilisinin güncel mernis adresine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.
Bahse konu idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Etimesgut Malmüdürlüğü’ne ödenmesi gerekmekte olup, ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri uygulanacaktır.
Para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz için başvurulabilir.
Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren onbeş (15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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