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SAHİL GÜVENLİK İSTANBUL GRUP KOMUTANLIĞI

Sahil Güvenlik Komutanlığından Duyuru

SAHİL GÜVENLİK İSTANBUL GRUP KOMUTANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01150227
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRSES 14.03.2020
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ÖZGÜR KOCAELİ 14.03.2020
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TRAKYA 14.03.2020
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Kamuoyu

618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN DUYURU

İSTANBUL, KOCAELİ VE TEKİRDAĞ İLLERİNDE İZİNLİ BAĞLAMA VE ÇEKEK YERLERİ DIŞINDA SAHİL VE PLAJLARA ÇEKİLMİŞ TEKNE VE DÜZENEKLER VATANDAŞLARIMIZIN KIYILARDAN FAYDALANMASINA ENGEL OLMAKTADIR.

BU KAPSAMDA SAHİL GÜVENLİK UNSURLARINCA TESPİTLER YAPILMIŞ VE İŞGALCİ KONUMDAKİ TEKNELERİN KALDIRILMASI HUSUSU, TEKNE SAHİPLERİNE TEBLİĞ EDİLMİŞ; AYRICA İLGİLİ KOOPERATİF VE MUHTARLIKLARA DUYURULMUŞTUR.

01 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN SAHİLDE İŞGALCİ KONUMDA TEKNE VE DÜZENEK GÖZLENMESİ DURUMUNDA BULUNDUKLARI YERLERDEN KALDIRILACAK VE MÜLKİYETLERİ KAMUYA GEÇİRİLECEKTİR. VATANDAŞLARIMIZA İLANEN DUYURULUR.

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