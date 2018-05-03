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BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İflasın açılması ilanı

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BİK İlan No : ILN00791651
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler
YENİ AKİT 21.04.2018
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TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat İlanı Nedir?
Dosya Numarası
:
2018/14 İFLAS
Tebligat Konusu
:
VERSUS İNŞAAT TURİZM YATIRIM A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
2018/14 İFLAS
İFLASIN AÇILMASI İLÂNI

Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/406 Esas sayılı dosyasından İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 587080 sicil nosunda kayıtlı Harbiye Mah.Cumhuriyet Cad.Kahan Apt. No : 40/5 Oda No: 7001 Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren VERSUS İNŞAAT TURİZM YATIRIM A.Ş.' nin 18/04/2018 tarih saat 13:29 itibarı ile iflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerine müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanılmıştır.
İİK.166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.

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