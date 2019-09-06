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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alınacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01043101
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler
HÜRRİYET 28.08.2019
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İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Başvuru Süresi
:
Başvuru Tarihleri: 02-06 Eylül 2019
Son başvuru Tarihi
:
06.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine yürütülen Doktora/Bütünleşik Doktora, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.


Başvuru Tarihleri: 02-06 Eylül 2019,


Giriş Sınav Tarihleri : 11-13 Eylül 2019 arasında olup, lisansüstü başvurular sadece elektronik ortamda yapılacaktır.


Adaylar; kontenjanlar, yatay geçiş ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/ web adresinden ulaşabileceklerdir.
Posta ile aday kaydı yapılmaz.


İLAN OLUNUR.

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