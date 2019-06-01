Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

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Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|DPB829440
|Şehir
|:
|Van
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
MADDE 1 - (Değişik madde: 22/11/2010-2010/1169 BKK/1. md -31.12.2010:27802 s. RG.-)
Bu Esaslar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.
Sınav şartı:
"EK MADDE 2 - (Ek madde: 11/6/2007-2007/12251 s. BKK/1. md -28.06.2007:26566 s. RG.-)
Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
c) (Değişik bent: 02/03/2009-2009/14799 s. BKK/4. md -29/03/2009:27184 s. RG.) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,
yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.
Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.
Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar."
Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE
BİRİMİ : DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
|NİTELİK KOD
|UNVANI
|ADET
|ARANAN NİTELİKLER
|EC01
|ECZACI
|2
|
-ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|E01
|EBE
|4
|
-EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|H01
|HEMŞİRE
|25
|
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|H02
|HEMŞİRE
|10
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H03
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H04
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H05
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H06
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H07
|HEMŞİRE
|2
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H08
|HEMŞİRE
|1
|
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|H09
|HEMŞİRE
|1
|
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|H10
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H11
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H12
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H13
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H14
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H15
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H16
|HEMŞİRE
|1
|
- ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H17
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H18
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H19
|HEMŞİRE
|1
|
-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|H20
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|H21
|HEMŞİRE
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|F01
|FİZYOTERAPİST
|1
|
-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK..
|F02
|FİZYOTERAPİST
|1
|
-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK..
|P01
|PSİKOLOG
|1
|
-PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK.
|B01
|BİYOLOG
|1
|
-BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST01
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST02
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST03
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST04
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST05
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST06
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST07
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST08
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST09
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST10
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST11
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-AMELİYATHANE HİZMETLERİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST12
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK..
|ST13
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST14
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST15
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|ST16
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|1
|
-FİZYOTERAPİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|L01
|LABORANT
|1
|
-İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|L02
|LABORANT
|1
|
-İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|L03
|LABORANT
|1
|
- İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|L04
|LABORANT
|2
|
-İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|R01
|RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|1
|
-TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|R02
|RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|1
|
-TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK.
|R03
|RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|1
|
-RADYOLOJİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|R04
|RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|1
|
-RADYOTERAPİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|R05
|RÖNTGEN TEKNİSYENİ
|1
|
-TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|DS01
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
-ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|DS02
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
-TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|DS03
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
-SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ALANINDAN MEZUN OLMAK.
|DS04
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
-ODYOMETRİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|DS05
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
-BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
|DS06
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
|DS07
|DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|1
|
-ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
I- GENEL ŞARTLAR:
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)
2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “ilan.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
V- İSTENEN BELGELER:
1- İş Talep Başvuru Formu (“ilan.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)
2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin onaylı bir sureti.)
3- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır) (Eczacı pozisyonu hariç)
4- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)
5- Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli.
6- Adli Sicil Kaydı.
7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı
Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 –24.08.2020 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Şekli: Şahsen
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN
Tel: 0432–486 54 22-22003