Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 98 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden



4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE

BİRİMİ : DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

NİTELİK KOD UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER EC01 ECZACI 2 -ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK. E01 EBE 4 -EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. H01 HEMŞİRE 25 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. H02 HEMŞİRE 10 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK. H03 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ BİR YIL HEMŞİRE DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK, YENİDOĞAN BAKIM UYGULAMALARI MODÜL EĞİTİMİ KATILIM BALGESİNE SAHİP OLMAK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. H04 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI BELGESİ VE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. H05 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

- KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI, VAKUM CİHAZI, DEFİBRİLATÖR CİHAZI, EKG CİHAZI, KOAGÜLASYON CİHAZI VE HEMATOLOJİ ANALİZÖRLERİ CİHAZI KULLANICI EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. H06 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI BELGESİNE SAHİP OLMAK.

-ÜNİVERSİTE ONAYLI HASTA VE YAŞLI BAKIM UZMANLIK SERTİFİKASI, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE SANİTASYON, SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. H07 HEMŞİRE 2 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-HEMŞİRELİK ALANINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H08 HEMŞİRE 1 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

-HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ İKİ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

-DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. H09 HEMŞİRE 1 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

- HEMŞİRELİK ALANINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

-YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI EĞİTİMİ VE DEFİBRİLATÖR CİHAZI EĞİTİM SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. H10 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ İKİ YIL HEMŞİRE OLARAK DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. H11 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ İKİ DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

-YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ, EMZİRME EĞİTİMİ, KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. H12 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ, YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, GENEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, KVC YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. H13 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ DÖRT YIL HEMŞİRE OLARAK

DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK H14 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

- HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ ÜÇ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

-HASTA VE YAŞLI BAKIM EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.. H15 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ İKİ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. H16 HEMŞİRE 1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

- HASTA GÜVENLİĞİ, ENFEKSİYONDAN KORUNMA, SAĞLIKTA İLETİŞİM VE HASTA DANIŞMANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ BELGELERİNE SAHİP OLMAK. H17 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

- SAĞLIK KURUMLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI BELGESİ VE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ BELGESİNE SAHİP OLMAK. H18 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-ESWL CİHAZI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

-CERRAHİ MOTOR SİSTEMLERİ VE ENDOSKOPİ CİHAZLARI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. H19 HEMŞİRE 1 -HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

-HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ BİR YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK

-KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. H20 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-SAĞLIK KURUMLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

-İLK VE ACİL YARDIM İLE AMBULANS HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK. H21 HEMŞİRE 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HEMŞİRELİK ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-KÜVÖZ CİHAZI KULLANICI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

-VAKUM YARDIMLI YARA TEDAVİ SİSTEMİ VE PULSOKSİMETRE CİHAZI EĞİTİM KATILIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. F01 FİZYOTERAPİST 1 -FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK..

-FİZYOTERAPİ ALANINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

-SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM TAMAMLAMA KURSU KAPSAMINDA ALET DESTEKLİ YUMUŞAK DOKU MANİPİLASYONU EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

-SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM TAMAMLAMA KURSU KAPSAMINDA KAS-İSKELET AĞRISI TEDAVİSİNDE TIBBİ AKUPUNTUR EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

-ÜNİVERSİTE ONAYLI FİZYOTERAPİSTLER İÇİN UYGULAMALI İLETİŞİM TEKNİKLERİ

KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. F02 FİZYOTERAPİST 1 -FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK..

-FİZYOTERAPİ ALANINDA EN AZ BİR YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. MANUEL LENF DRENAJ VE ÖLÇÜ ALMA TEKNİKLERİ KURSUNU ALDIĞINI BELGLEMEK.

-KAS HASTALIKLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK.

-UZAY TERAPİ SİSTEMİ GELİŞİM KURSU SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

- OMUZ,DİRSEK, EL VE SERVİKAL OMURGA İLE YARALANMALARDA UYGULAMALI PRATİK VE KLİNİK ANATOMİ KURSUNU ALDIĞINI BELGELEMEK..

- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI TÜRKİYE’DE ADÖLESAN SKOLYOZ PREVALANS

ARAŞTIRMASI KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. P01 PSİKOLOG 1 -PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK.

-MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAYICI BELGESİNE SAHİP OLMAK. B01 BİYOLOG 1 -BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

-MİKROBİYOLOJİ EĞİTİMİ, LABORATUVAR ANALİSTLİĞİ EĞİTİMİ, BİYOLOJİ VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

- TRANSPORT VENTİLATÖR EĞİTİMİ, KALBİN ELEKTRİKSEL AKTİVİTESİ, TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM EĞİTİMİ, EKG OKUMA, YARA BAKIMI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-HASTA PSİKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ, SAĞLIKTA DOĞRU VE ETKİLİ İLETİŞİM, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI VE MEKANİK CPR, ELEKTROKARDİYOGRAFİ

VE AKUT STROKE KATILIM BELGELERİNE SAHİP OLMAK.

HAEMONETICS CİHAZI ÜZERİNE UYGULAMA EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ BİR YIL DENEYİMİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. VE NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASINA

SAHİP OLMAK. ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-YARA BAKIMI, ENFEKSİYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ VE TEMEL VE İLERİ

EKG EĞİTİM SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. ST05 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ÜNİVERSİTE ONAYLI STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ, HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI EĞİTİMİ, SAĞLIK KURUMLARINDA HİJYEN, ÇALIŞANLARA SALGIN VE PANDEMİ EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA

SAHİP OLMAK. ST06 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

- SAĞLIK KURUMLARINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

-SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAYICI KURSU BELGESİNE VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİM BELGESİNE SAHİP OLMAK. VE KRONİK YARA EĞİTİMİ BELGESİNE VE TEMEL İLK YARDIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. ST07 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ETİLEN OKSİT OTOKLAV CİHAZI VE HİDROJEN PERİOKSİT CİHAZLARINI KULLANMA, TIBBİ DOKÜMANTASYON, TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN YERİ, SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ VE HASTA HAKLARI

EĞİTİM SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. ST08 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 - İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

- VENTİLATÖR EĞİTİMİ, OTOMATİK EXTERNAL DEFİBRİLATÖR EĞİTİMİ VE İLERİ

HAVAYOLU EĞİTİMİ KATILIM BELGELERİNE SAHİP OLMAK. ST09 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-YARA KAPAMA TEDAVİ SİSTEMİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK.

-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. ST10 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ACİL TIP TEKNİSYENİ OLARAK EN AZ DÖRT YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI DESTEK PERSONELİ UYUM EĞİTİMİ BELGESİ, DOĞUM KOÇLUĞU SERTİFİKASI VE ANNE SÜTÜ EMZİRME DANIŞMANLIĞI

EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. ST11 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -AMELİYATHANE HİZMETLERİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-AMELİYATHANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ ALANINDA EN AZ DÖRT YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK, SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI BELGESİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. ST12 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK..

-ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ ALANINDA EN AZ ÜÇ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK, DEZENFEKSİYON ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON EĞİTİMİ, HASTA ISITMA SİSTEMLERİ VE TERMOREGÜLASYON FİZYOLOJİSİ EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA

SAHİP OLMAK. ST13 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-AKUT KORONER SENDROMA YAKLAŞIM VE TRAVMALI HASTA YÖNETİMİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. ST14 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-SAĞLIK KURUMLARINDA ALANI İLE İLGİLİ DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK, ÜNİVERSİTE ONAYLI TEMEL İLK YARDIM SERTİFİKASINA VE RESÜSİTASYON KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. ST15 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

-HİJYEN-DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK, STERİLİZER KURSU BELGESİNE SAHİP OLMAK, HİJYEN VE DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜNE DAİR KATILIM BELGESİNE

SAHİP OLMAK. ST16 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 -FİZYOTERAPİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ÜNİVERSİTE ONAYLI ANATOMİ VE FİZYOLOJİ, İSKELET VE KAS SİSTEMİ İLE TEMEL VÜCUT MASAJI SERTİFİKALARINA VE AYRICA KALBİN ELEKTRİKSEL AKTİVİTESİ SERTİFİKASI, EKG OKUMA SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. L01 LABORANT 1 -İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-KAMU HASTANELERİNDE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI BELGESİ OLMAK.

-POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) VE ELİSA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ, SANTRİFÜJ TÜRLERİ HPLC EĞİTİMİ, ISO 17025 TEMEL EĞİTİM, DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ, İÇ TETKİK EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. L02 LABORANT 1 -İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI LABORATUVAR ÇALIŞMALARI BELGESİNE SAHİP OLMAK. AYRICA PCR CİHAZI KULLANICI EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. L03 LABORANT 1 - İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

- ALANINDA DENEYİMLİ OLDÜĞUNU BELGELEMEK, BİYOKİMYA OTOANALİZÖRÜ, KAN SAYIM CİHAZI, OTOMATİK İDRAR SEDİMENT ANALİZÖR SİSTEMİ EĞİTİM SERTİFİKASI, NEFOLOMETRE BİYOKİMYA SİSTEMİ CİHAZ KULLANIIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI VE FLOW CİHAZI KULLANICI EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK L04 LABORANT 2 -İLGİLİ ALANDA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİYOKİMYA LOBARTUVARINDA EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

-BİYOKİMYA VE İMMÜNOLOJİ CİHAZLARININ İLERİ DÜZEY TEKNİK, KULLANIM, BAKIM VE PROBLEM ÇÖZME EĞİTİM SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

-İDRAR SEDİMENT ANALİZÖR SİSTEMİ EĞİTİM PROGRAMI KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK.

-VARYANT ANALİZ CİHAZI KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI SERTİFİKASINA SAHİP

OLMAK. R01 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 -TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-MEB ONAYLI HİJYEN EĞİTİMİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM KURS BİTİRME BELGELERİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. R02 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 -TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK.

- GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEKNİK EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

-RADYOLOJİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. R03 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 -RADYOLOJİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK..

- TEMEL MR KULLANICI VE MR GÜVENLİK KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK.

-MOMOGRAFİ CİHAZI VE DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI KULLANICI EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

-RADYOTERAPİ CİHAZ KULLANIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. R04 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 -RADYOTERAPİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-UYGULAMALI MRG KURSU , RADYOLOJİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA KURSU, UYGULAMALI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KURSU VE GENEL RADYOLOJİ KURSU SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

-TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOTERAPİ TEKNİKERLERİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN

KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK. R05 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 -TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-NÜKLEER TIP ÜNİTELERİNDE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ OLARAK MESLEKİ DENEYİMİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. DS01 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI BELGESİNE SAHİP OLMAK.

-EKG, EEG, CPAP ELEKTROKOTER, PULSE OKSİMETRE, ŞIRINGA POMPASI TANSİYON ALETLERİ, KAN ISITMA CİHAZI, İNFİZYON POMPASI, OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ TIBBİ CİHAZLARI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. DS02 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ALANINDA EN AZ ÜÇ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELEMEK. DS03 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ALANINDAN MEZUN OLMAK.

-ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

-LAPARASKOPİK VE HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KURSU, IVP (TÜP BEBEK MERKEZİ) EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

-ÜNİVERSİTE ONAYLI CPR VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (İLK MÜDAHALE) EĞİTİMİ ALDIĞINI BELGELEMEK.

-EKG CİHAZI KULLANIMI VE CİHAZIN TEMEL İŞLEYİŞİ EĞİTİMİ KATILIM

BELGESİNE SAHİP OLMAK. DS04 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -ODYOMETRİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-TİNNİTOL TİNNİTUZ VE DİZZİENSS, CME ENDOİZYON SİSTEMLERİ, NOUVAG MİKRO- MOTOR SHAVER SİSTEMLERİ, HEMOSTATİX TERMAL SCALPEL SİSTEMİ, KOMET TUR UÇLARI, SMİTH VE NEPHEW RAPİD RİNO TAMPONLARI EĞTİM VE KULLANMA SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. DS05 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MOLEKÜLER PCR LABORATUVARINDA EN AZ BEŞ YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

-ELİSA ALLERGİE CİHAZI OPERATÖR EĞİTİMİ, DNA İZOLASYON CİHAZI EĞİTİMİ, SEKANS CİHAZI EĞİTİMİ VE OTOMATİK PCR CİHAZI SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

-GEN KLONLAMA YÖNTEMLERİ KURSU SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK. DS06 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 - İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-TEMEL VE İLERİ EKG EĞİTİMİ, ENFEKSİYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ, HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, DEZENFEKSİYON ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON EĞİTİMİ, HASTA İLİŞKİLERİ VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ, HASTA VE YAŞLI BAKIMI EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK. DS07 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -ANESTEZİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

-ÜNİVERSİTE ONAYLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KATILIM BELGESİ İLE HASTA VE YAŞLI BAKIMI, DEZENFEKSİYON ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON, SAĞLIKTA HİJYEN SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

I- GENEL ŞARTLAR:

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “ilan.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

V- İSTENEN BELGELER:

1- İş Talep Başvuru Formu (“ilan.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin onaylı bir sureti.)

3- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır) (Eczacı pozisyonu hariç)

4- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

5- Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli.

6- Adli Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 –24.08.2020 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

Tel: 0432–486 54 22-22003