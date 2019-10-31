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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi statüde 30 nitelikli işçi alıyor

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : DPB703250
Şehir : Zonguldak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İnsan Kaynakları ilanı nedir?
Eleman Sayısı
:
30
Başvuru Süresi
:
Zonguldak İş Kurumunca 21.10.2019 tarihinde 5 günlük ilana çıkılacaktır.

0 tarihli ve No:2009/15188 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

Türkiye Taşkömürü Kurumundan

30 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 21.10.2019 tarihinde 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla Pratik Uygulama ve Sözlü Sınav yapılacaktır.

DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞE ALINACAK İŞÇİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI
MESLEK ADI AÇIK
İŞÇİ SAYISI		 EĞİTİM DURUMU

ÇALIŞACAĞI SANATI VE İŞYERİ
DÖKÜMCÜ 12 Meslek Liselerinin; Endüstriyel Döküm, METALURJİ- (Döküm (metal), İzabe) dalından veya METALURJİ TEKNOLOJİSİ alanı bölümünden mezun olmak

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde "6340- Dökümcülük" sanatında çalıştırılacaktır.
KAYNAK İŞÇİSİ 4 Meslek Liselerinin; Kaynakçılık, Metal İşleri bölümünden veya METAL TEKNOLOJİSİ'nin Kaynakçılık dalından mezun olmak

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde "6320- Kaynakçılık" sanatında çalıştırılacak olup, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde çalıştırılacaktır.
MEKANİZASYON VE PRES İŞÇİSİ 2 Meslek Liselerinin; Makine, Tesviye veya MAKİNE TEKNOLOJİSİ (Endüstriyel Kalıpçılık, Kalıp, Makine Bakım Onarımcısı), METAL TEKNOLOJİSİ - (Isıl İşlemciliği, Çelik yapılandırma ve Metal Doğrama), bölümünden mezun olmak

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde "6005- Mekanizasyon ve pres işçiliği" sanatında çalıştırılacak olup, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde çalıştırılacaktır.
TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ 8 Meslek Liselerinin; Tesviye, Torna-Tesviye, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Torna, Bilgisayarlı Makine İmalatçılığı veya Bilgisayar Destekli Üretim ölümünden mezun olmak

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde "6310-Talaşlı İmalat İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.
AĞAÇ İŞLERİ İŞÇİSİ 1 Meslek Liselerinin; Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekorasyon, Ahşap Teknolojisi alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarım alanı bölümünden mezun olmak

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde "4120-Ağaç İşleri İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.
KALİTE KONTROL İŞÇİSİ 3 Meslek Liselerinin; Tesviye, Torna-Tesviye, Makine Bakım Onarım, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Torna, Bilgisayarlı Makine İmalatçılığı veya Bilgisayar Destekli Üretim bölümünden mezun olmak

Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde "6390-Kalite Kontrol Malzeme İşçisi" sanatında çalıştırılacaktır.
TOPLAM 30

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